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Снігуронька "з вогником": Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 16:27
Снігуронька "з вогником": Тіна Кароль у "пристрасному" образі засвітила розкішне декольте
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала в оточенні Дідів Морозів

Тіну Кароль закружляла передсвяткова метушня – в останній місяць року у співачки запланована низка новорічних концертів, а також різних заходів. Наприклад, нещодавно українська поп-діва блищала на церемонії M1 Music Awards-2019 і змінила разу три кутюрних вбрання. Так, співачка з'явилася на концерті "Ніч суперхітів" в київському Палаці "Україна" в елегантній сукні яскраво-червоного кольору із пікантними деталями – глибоким декольте і розрізом.

Компанію артистці склав шоу-балет "Freedom ballet" і сучасні стильні і моложаві "Діди Морози". Співачка позувала в оточенні святково одягнених танцюристів.

Снігуронька &quot;з вогником&quot;: Тіна Кароль у &quot;пристрасному&quot; образі засвітила розкішне декольте

Фото: Тина Кароль и Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

Волосся Тіна уклала в пружні локони, а макіяж був зроблений з акцентом на фірмові червоні губи. Вона доповнила образ блискучими туфлями в тон вбрання на тонкій шпильці. В якості прикраси – вишукана каблучка з "пензликом".

Фото: Тіна Кароль і Freedom ballet (instagram.com/tina_karol)

У шанувальників поп-діви перехопило дух від її пристрасного яскравого образу, вони навіть встигли назвати Тіну "Снігуронькою "з вогником ".

  • Неймовірні
  • Снігуронька у вас з вогником
  • Така витончена, просто щелепа впала на підлогу
  • Класнюча, новорічний настрій з'явився одразу
  • Красуня
  • Які яскраві фото
  • Червона Королева Тіна
  • Красуня наша посередині Тіночка, ти Супер Милашка
  • Неймовірна красуня
  • Неможливо відірвати погляд

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила чуттєвим фото в купальнику. Пікантності знімку додавали мокре волосся і пристрасний вираз обличчя зірки.

Нагадаємо, Тіна Кароль чесно зізналася, чому її син Веніамін навчається далеко від рідного дому і мами.

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Новини України Тіна Кароль
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