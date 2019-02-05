"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото

Співачка пронизливо дивиться в камеру
Чудова Тіна Кароль, яка раніше зробила несподіване особисте зізнання, знову порадувала своїх шанувальників своєю недавньою чуттєвою фотосесією. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала зворушливе фото, на якому пронизливо дивиться в камеру. Її руки складені у молитовному жесті.
Примітно, що для настільки зачіпаючої почуття фотосесії Кароль відмовилася від яскравого макіяжу і зачіски. Всі фото вийшли максимально природними.
Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Підписники Кароль, звичайно ж, не змогли "пройти повз" нового фото, і поспішили залишити свої захоплені відгуки.
Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що на свій день народження, який відбувся 25 січня, Тіна Кароль здійснила свою давню мрію, відправившись дивитися на північне сяйво.
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Тіна Кароль: біографія