"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка пронизливо дивиться в камеру

Чудова Тіна Кароль, яка раніше зробила несподіване особисте зізнання, знову порадувала своїх шанувальників своєю недавньою чуттєвою фотосесією. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала зворушливе фото, на якому пронизливо дивиться в камеру. Її руки складені у молитовному жесті.

Примітно, що для настільки зачіпаючої почуття фотосесії Кароль відмовилася від яскравого макіяжу і зачіски. Всі фото вийшли максимально природними.

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Підписники Кароль, звичайно ж, не змогли "пройти повз" нового фото, і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

"Тіночка, яка ти красива! В твоїх справжніх, гарних і щирих очах можна побачити багато", — пише _karinulka.

"Дивишся в душу", — зазначає e.lizavet.a.

"Шикарна", — погоджується annaa_babkova.

"Погляд проникає в мене", — зачарована prosto_brusenceva.

"Дуже гарне обличчя і неймовірні очі", — погоджується tiga_nikola.

"Це дуже... дуже сильно", — пише uniiveerseee.

"Просто неймовірна, така ніжна і душевна", — підкреслює anhelina_2815.

"Єдина, хто може мене приручити", — захоплюється anya.chornata.

Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що на свій день народження, який відбувся 25 січня, Тіна Кароль здійснила свою давню мрію, відправившись дивитися на північне сяйво.

Також обов'язково дивіться найяскравіші вбрання і гучні досягнення іменинниці за рік.

Тіна Кароль: біографія