ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2019 - 13:07
"Погляд проникає в мене": Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка пронизливо дивиться в камеру

Чудова Тіна Кароль, яка раніше зробила несподіване особисте зізнання, знову порадувала своїх шанувальників своєю недавньою чуттєвою фотосесією. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала зворушливе фото, на якому пронизливо дивиться в камеру. Її руки складені у молитовному жесті.

Примітно, що для настільки зачіпаючої почуття фотосесії Кароль відмовилася від яскравого макіяжу і зачіски. Всі фото вийшли максимально природними.

&quot;Погляд проникає в мене&quot;: Тіна Кароль схвилювала шанувальників &quot;молящим&quot; фото

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Підписники Кароль, звичайно ж, не змогли "пройти повз" нового фото, і поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • "Тіночка, яка ти красива! В твоїх справжніх, гарних і щирих очах можна побачити багато", — пише _karinulka.
  • "Дивишся в душу", — зазначає e.lizavet.a.
  • "Шикарна", — погоджується annaa_babkova.
  • "Погляд проникає в мене", — зачарована prosto_brusenceva.
  • "Дуже гарне обличчя і неймовірні очі", — погоджується tiga_nikola.
  • "Це дуже... дуже сильно", — пише uniiveerseee.
  • "Просто неймовірна, така ніжна і душевна", — підкреслює anhelina_2815.
  • "Єдина, хто може мене приручити", — захоплюється anya.chornata.

&quot;Погляд проникає в мене&quot;: Тіна Кароль схвилювала шанувальників &quot;молящим&quot; фото

Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що на свій день народження, який відбувся 25 січня, Тіна Кароль здійснила свою давню мрію, відправившись дивитися на північне сяйво.

Також обов'язково дивіться найяскравіші вбрання і гучні досягнення іменинниці за рік.

Тіна Кароль: біографія

Голос країни 9: дівчина на інвалідному візку довела Монатіка до сліз Без грама косметики: Тіна Кароль показала уникальні кадри зі святкування дня народження
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся