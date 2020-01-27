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Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 21:47
Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучі порадували шанувальників роматичными селфі

Катя Осадча та Юрій Горбунов дуже люблять свою творчу роботу і завжди відповідально підходять до знімального процесу. Ведучі зараз задіяні на зйомках десятого ювілейного сезону шоу Голос країни. Будинку Юрія і Катю чекає синочок Іван, який дуже радіє, коли батьки поруч, а доказом цього свідчить красномовне фото душевної зустрічі тата з сином. Незважаючи на пізній вечірній час, ведучі все ще працюють, і діляться фото з бекстейджа зйомок.

Так, Катя показала "випадок в гримерці", піймавши момент, коли вони з чоловіком залишилися наодинці. Теледіва цілує коханого в щоку, причому робить це дуже акуратно, щоб зберегти макіяж, адже вона вже нафарбована і з укладкою.

На своїй сторінці Юрій також розмістив фото з дружиною. На знімку можна детальніше розглянути макіяж ведучої. Він зроблений в природних тонах з акцентом на виразні очі, на губах – нюдовая помада. Волосся рівно і акуратно укладене, локони блищать, на шиї – масивний ланцюг з кулоном.

Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Коли і вдома і на роботі - разом!" - підписав селфі з коханою Юрій. Шанувальники тут же задарували ведучих компліментами і запропонували їм не відставати від зіркових тренерів Потапа з Настею Каменських і побільше цілуватися в кадрі.

Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

  • Це так круто! Миру та злагоди вашій родині!
  • Цікава пара , одне одного доповнюють
  • Не надоїли ще один одному стільки часу разом?
  • А де ж цьомки? Не відставайте від Потапа з Камєнських! І на "Голосі" не стримуйтесь, цілуйтесь. Їм можна ж!
  • Красені

    Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці

    Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці

    Скріншот коментарів

    Нагадаємо, Катя Осадча підкорила тріумфальною появою на людях в оксамитовому платті з пікантним розрізом зі срібною тасьмою.

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    Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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