Все трапляється вчасно: дружина Павліка зробила несподіване зізнання про мрію для чоловіка

Катерина Репяхова і Віктор Павлік ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Катерина зробила зворушливе зізнання чоловікові

Віктор Павлік після смерті сина Павла рятується у творчості, адже співакові складно змиритися з непоправною втратою. Він вирішив не скасовувати концерти, а навпаки піти з головою в роботу. Поряд зі співаком знаходиться його молода дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Разом пара вирушила до Одеси, де встигла зробити перші знімки.

Катерина поділилася фото з чоловіком на Морському вокзалі. Подружжя посміхаються в об'єктив і позує на фоні морської гладі і пришвартованих суден. Під селфі дружина артиста залишила адресовані йому рядки.

"Одне життя на двох. Всі радості на двох. І горе на двох. Хто б що не говорив. Тільки ми вдвох знаємо, про що мовчимо і про що мріємо. Знаєте, яка моя мрія? Подарувати чоловікові на 60 років Ренж ровер. Я так хочу зробити його щасливим. Я просто дуже сильно люблю його. Не ідеального, шкідливого, але такого мого. А ще все трапляється вчасно. Я зустріла свого чоловіка, коли мені було 21. І раніше не треба було, і пізніше ні в якому разі. Я просто люблю і дихаю тобою, чоловік", - залишила душевне послання для співачка дівчина. У відповідь на слова дружини співак опублікував смайл у вигляді сердечка.

Катерина Репяхова написала зізнання у коханні чоловікові (фото: instagram.com/repyahovakate)

Підписники Катерини закликали її подарувати чоловікові дитину. "Мінімум двох", - пообіцяла дівчина.

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У InstaSrories Катерина показала, як її чоловік плаває в компанії дельфінів у місцевому дельфінарії. "Віктор Франкович їх полюбив. Рада, що чоловік радий", - підписала кадри дружина співака.

Віктор Павлік в Одесі плавав з дельфінами ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова розповіла, чому називає чоловіка по імені-по-батькові.