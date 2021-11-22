Скарлетт Йоханссон - 37: найсексуальніша актриса Голлівуду на червоних доріжках

І судячи з образів актриси на червоних доріжках, цьому правилу вона слідкує беззаперечно.

"Сексуальність, знаєте, такий швидкопсувний товар, що ним не варто нехтувати", - сказала якось Скарлетт Йоханссон.

Пропонуємо згадати, як одягається голлівудська зірка на світських подіях, щоб продемонструвати свою жіночу привабливість на повну.

Звання секс-символу Голлівуду приклеїлося до Скарлетт Йоханссон буквально з перших ролей. Причому актрисі не потрібно було спеціально його заслуговувати.

Не володіючи досконалою зовнішністю, вона буквально притягувала до себе природним магнетизмом. Улюблениця Вуді Алена, Софії Копполи та інших знаменитих режисерів, Йоханссон створила масу культових кінообразів, які відгукнулися мільйонам.

При цьому сама залишається, за її словами, пересічною людиною з купою недоліків, включаючи целюліт, маленький зріст, неправильний прикус і сутулість.

Але чого гріха таїти: свої сильні сторони Скарлетт явно знає і вигідно піднести гідності вміє. Пропонуємо згадати найбільш ефектні виходи актриси, яка сьогодні відзначає 37-річчя.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)