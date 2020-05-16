Дуже красива: Тіна Кароль заворожила гранично чуттєвим магнетичним фото

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала дивовижний фотопортрет

Тіна Кароль під час карантину не радувала шанувальників новими фото на сторінці в Instagram, зате регулярно знімала сторіз, де ділилася найяскравішими моментами життя. Так, співачка самоізолювалася в приватному будинку Київської області разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з Великобританії і весь період карантину був з нею поряд. Він допомагав артистці по господарству і радував її своїми досягненнями, а вона публікувала відео з участю Вені і зізнавалася, що пишатися ним. І ось, сторінка зірки "ожила", на ній стали з'являться кадри фотосесій. Так, Тіна опублікувала чорно-біле чуттєве фото, яке підкорило її фанів.

На портретному знімку артистка з'явилася в розстебнутій сорочці, ледь засвітивши зону декольте. Вона дивиться прямо в кадр пронизливим поглядом, а виразність очам надає яскравий макіяж. Її волосся завите у великі, акуратні локони і укладені на бік. Українська поп-діва вирішила обійтися без аксесуарів

Шанувальники прийшли в повний захват від естетики чуттєвого кадру і тут же скористалися можливістю завалити Тіну компліментами.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала особою без косметики

Тіночка, ти у нас Королева

Тону в очах

Дуже красива і не тільки зовні

Нереально красива

Шикарна

Котячий погляд

Пушка

Неймовірна краса

Чарівна

Як же красиво і гармонійно

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили прихильників пліткувати про їх роман після одночасної появи свіжих фото на сторінках артистів.

Автор: Аня Бойчук