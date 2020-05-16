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Дуже красива: Тіна Кароль заворожила гранично чуттєвим магнетичним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.05.2020 - 11:02
Дуже красива: Тіна Кароль заворожила гранично чуттєвим магнетичним фото
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала дивовижний фотопортрет

Тіна Кароль під час карантину не радувала шанувальників новими фото на сторінці в Instagram, зате регулярно знімала сторіз, де ділилася найяскравішими моментами життя. Так, співачка самоізолювалася в приватному будинку Київської області разом з сином Веніаміном, який прилетів до мами з Великобританії і весь період карантину був з нею поряд. Він допомагав артистці по господарству і радував її своїми досягненнями, а вона публікувала відео з участю Вені і зізнавалася, що пишатися ним. І ось, сторінка зірки "ожила", на ній стали з'являться кадри фотосесій. Так, Тіна опублікувала чорно-біле чуттєве фото, яке підкорило її фанів.

На портретному знімку артистка з'явилася в розстебнутій сорочці, ледь засвітивши зону декольте. Вона дивиться прямо в кадр пронизливим поглядом, а виразність очам надає яскравий макіяж. Її волосся завите у великі, акуратні локони і укладені на бік. Українська поп-діва вирішила обійтися без аксесуарів

Шанувальники прийшли в повний захват від естетики чуттєвого кадру і тут же скористалися можливістю завалити Тіну компліментами.

Дуже красива: Тіна Кароль заворожила гранично чуттєвим магнетичним фото

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Класний хлопець! Тіна Кароль засвітилася в несподіваній компанії і зачарувала особою без косметики

  • Тіночка, ти у нас Королева
  • Тону в очах
  • Дуже красива і не тільки зовні
  • Нереально красива
  • Шикарна
  • Котячий погляд
  • Пушка
  • Неймовірна краса
  • Чарівна
  • Як же красиво і гармонійно

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили прихильників пліткувати про їх роман після одночасної появи свіжих фото на сторінках артистів.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Тіна Кароль
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