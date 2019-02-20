Досі не вірю: Регіна Тодоренко відверто висловилася про втрату улюбленої артистки

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча виконала уривок з пісні улюбленої виконавиці

Відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко, яка раніше зізналася в б'юті-недоліках, зазначила, що в свій час її улюбленою виконавицею була іменита британська співачка Емі Уайнхаус. Відома британка померла у віці 27 років у 2011 році у своїй лондонській квартирі. Точна причина смерті не відома, проте спочатку були висунуті версії — передозування наркотиками або самогубство.

Тодоренко написала зворушливий пост на своїй instagram-сторінці, розповівши, що будучи підлітком буквально обожнювала творчість Вайнхаус. Регіна знала ледь не всі її пісні напам'ять.

"Тащуся від її величезних брудних стрілок, які вона робила собі сама!" — пише Тодоренко.

Емі Уайнхаус

За словами ведучої, вона ридала, коли дізналася, що цієї "крутої артистки не стало".

"Більше не потрапити на її концерт, хіба що придбати квиток в один кінець..., а для тих, хто вірить у реінкарнацію - напевно можливо зустрітися в наступному житті! Я досі вірю, що мої улюблені Amy і Freddie Mercury в затяжній відпустці на безлюдному острові, і колись вони все ж таки повернутися, може в іншому образі", — підсумувала Регіна.

До речі, на сумні спогади Тодоренко підштовхнули зйомки другого сезону шоу "Мейкаперы" на російському телеканалі "Пятниця".

Так, телеведуча опублікувала коротке відео, судячи з усього, з однією з учасниць шоу. Дівчина — в образі Емі Вайнхаус. При цьому на тлі одну з пісень британської співачки підспівує саме Регіна Тодоренко.

"Може знову заспівати?) Знайшла на шоу #Мэйкаперы Amy Winehouse", — підписала відео Регіна.

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, до цього Регіна Тодоренко показала рідкісне "вагітне" фото.

Також раніше ведуча розкрила свою мрію.