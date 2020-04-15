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Я шарашу: Каменських зізналася, як змінилися її форми на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2020 - 14:57
Я шарашу: Каменських зізналася, як змінилися її форми на карантині
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя також розповіла, як доглядає за собою на карантині

Настя Каменських продовжує ділиться своїми досягненнями на карантині. Домашня самоізоляція пішла українській виконавиці тільки на користь. За місяць карантину Настя встигла записати серію онлайн-тренувань, запустити свій мотиваційний марафон "Життя в стилі NK", а також схуднути! Про всі ці досягнення дружина Потапа розповіла в прямому ефірі радіостанції "Люкс ФМ". Співачка поділилася своїм режимом дня, а також секретами домашнього догляду і харчування.

Так, співачка похвалилася, що на карантині їй вдалося схуднути на 1,5 кілограма!

“Я звичайно шарашу... Крім того, що роблю прямі ефіри, я ще й сама займалася спортом в інші дні. Тримайте своє тіло в тонусі і це допомагає контролювати всі процеси і т. д.", — ділиться секретами схуднення Настя.

“Що дійсно допомагає бути в хорошому настрої і добре виглядати — це харчування і спорт. От якщо навіть вранці, ти робиш зарядку, і не їсте погану їжу — 100% результат на обличчя", — мотивує Каменських.

До речі, під час карантину Настя взялася готувати кожен день!

"Ми трошки більше дозволяємо собі на карантині, тому що можеш робити їжу "з пилу, з жару". Все смачненьке. На сніданок я йому або вівсянку, або йогурт... На обід може бути кіноа, гречка або дикий рис. Минулого тижня у нас навіть була паста з твердих сортів, з оливковою олією. В мене 30 грам на обід, у Льоші — 70 грам. Все повинно бути чітко, виважено. Я вечеряю два рази. В 16:00 — це білок і салат. А в 19:00 класно їсти сир 5% жирності, запиваю чаєм", — розповіла про свій режим Настя.

Я шарашу: Каменських зізналася, як змінилися її форми на карантині

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя розповіла, як доглядає за собою в період карантину. Виконавиця, як і багато інших, зіткнулася з особливо поширеною на сьогодні проблемою — зняття гель-лаку в домашніх умовах. Проте Настя зуміла сама зняти "шелак". І відтепер робить манікюр самостійно.

"Так часто задавали питання "що б ви взяли з собою на безлюдний острів"... Маникюрщицу я б взяла з собою, — сміється Настя. — Я б могла жити без всього на світі. Але без манікюру неможливо!

“Сама все зробила. У мене є вдома скромна шкатулочка приладдя для манікюру. Я сама зняла шелак. Це була подорож в три години. Нігті виглядають непогано, алея не покажу", — сміється Настя.

Після зняття Каменських нанесла прозорий лак на нігтики. Співачка зізналася, що відвикла від цього. Особливо до того, як довго висихає лак на нігтях.

За словами Насті, першим ділом, що вона зробить після карантину, — побіжить по салонах приводити себе в порядок.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила особливу гімнастику для гармонії і тонусу.

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Новини України Настя Каменськихсхуднення
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