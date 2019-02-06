Серйозне табу: стало відомо про обмеження няні дітей Кейт Міддлтон

Фото: Уейт Міддлтон з принцом Вільямом і дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Марія Боралло закінчила коледж по пдготовці елітних нянь і знайома з усіма правилами життя в монаршій родині

Не секрет, що в королівських сім'ях за дітьми доглядають першокласні няні, які зразково виховують майбутніх монархів. Наприклад, принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцем Луї опікується Марія Боралло, яка добре знайома з пануючими там правилами і порядками, зокрема, знає, на які слова накладено заборону і як ніколи не можна називати маленьких принців і принцес. Про це повідомляє Mail Online.

Жінка живе в Кенсингтонському палаці і допомагає Кейт Міддлтон і принцу Вільяму в поїздках і подорожах. Марія закінчила коледж Норланд в місті Бат, який спеціалізується на підготовці елітних нянь.

Саме в цьому навчальному заклад цінні кадри вчать, що майбутніх монархів не можна називати розмовним словом kids (в перекладі - "діти"), а тільки більш офіційно - children або звертатися по імені. Це показник поваги до дитини, як особистості.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Варто відзначити, що Кейт Міддтон на публіці в присутності своїх синів і дочки виглядає дуже зібраною. Вона завжди може покластися на Марію, з якою у герцогині Кембриджської склалися довірчі відносини.

Раніше Кейт Міддлтон під час робочого візиту до школи Лондона розповіла про те, що люблять їсти її діти.

Нагадаємо, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон планує народити четверту дитину, але ця подія відбудеться не раніше 2020 року.

До речі, Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали відому премію, іменовану "британським Оскаром" - BAFTA.

Відео: РБК-Україна