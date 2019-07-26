ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 15:26
Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка навіть трохи пожартувала з приводу своїх нових знімків

Джамала продовжує надихати і одночасно інтригувати шанувальників новими кадрами зі своєї спонтанної подорожі. Справа в тому, що співачка нещодавно вирушила з сім'єю на відпочинок, проте ще досі так і не зізналася, куди ж саме вона полетіла набиратися сил. Зате Джамала з завидною регулярністю показує шанувальником яскраві кадри з відпочинку. Судячи з фотографій, одне можна сказати точно - співачка перебуває на морі. На багатьох знімках можна розглянути гірський пейзаж, пляж і... звичайно ж, щасливу Джамалу з сином і чоловіком.

Поки що Джамала публікувала переважно "сімейні" кадри, на яких зображена з чоловіком Сеїт-Бекіром і однорічним сином Еміром-Рахманом.

І ось, нарешті поділилася серією фото, на яких позує сама. І більше того, демонструє свій пляжний образ. Тут слід окремо зазначити, що Джамала вкрай рідко показує шанувальником фото в купальниках, та і в принципі будь-які пікантні знімки на її сторінці - "табу".

Тому опублікувавши одне з фото в купальнику, співачка супроводила його забавною підписом: "Ааа, Джамала показала фото в купальнику".

Також співачка "напросилася на комплімент", залишивши на фото коментар "Якщо до літа не схуд, що вже метушитися". Слід підкреслити, що у співачки відмінна фігура. Вона змогла достатньо швидко повернутися у форму після народження первістка.

На опублікованих фото Джамала позує в закритому купальнику чорного кольору з незвичайним геометричним принтом. Також на купальнику зображені невеликі білі голубки.

Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Джамала на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На одному з фото Джамала знову позує з синочком на пляжі. Ще на одному фото - з чашкою кави в руці, відзначаючи, що це її "залежність". А також просто на яхті в пошуках вдалої пози.

Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Джамала на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, до цього Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочиває співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona.

Також раніше Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка виконала свій хіт "Крила". Виконання вийшло дійсно дуже душевним і проникливим. Багато шанувальників зазначили, що це "до мурашок".

"Інші таланти": Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі Спекотна Настя Каменських спокусила "хижим" образом у відвертій сукні на фестивалі в Баку
Новини України певецДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся