Сенсація: Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка навіть трохи пожартувала з приводу своїх нових знімків

Джамала продовжує надихати і одночасно інтригувати шанувальників новими кадрами зі своєї спонтанної подорожі. Справа в тому, що співачка нещодавно вирушила з сім'єю на відпочинок, проте ще досі так і не зізналася, куди ж саме вона полетіла набиратися сил. Зате Джамала з завидною регулярністю показує шанувальником яскраві кадри з відпочинку. Судячи з фотографій, одне можна сказати точно - співачка перебуває на морі. На багатьох знімках можна розглянути гірський пейзаж, пляж і... звичайно ж, щасливу Джамалу з сином і чоловіком.

Поки що Джамала публікувала переважно "сімейні" кадри, на яких зображена з чоловіком Сеїт-Бекіром і однорічним сином Еміром-Рахманом.

І ось, нарешті поділилася серією фото, на яких позує сама. І більше того, демонструє свій пляжний образ. Тут слід окремо зазначити, що Джамала вкрай рідко показує шанувальником фото в купальниках, та і в принципі будь-які пікантні знімки на її сторінці - "табу".

Тому опублікувавши одне з фото в купальнику, співачка супроводила його забавною підписом: "Ааа, Джамала показала фото в купальнику".

Також співачка "напросилася на комплімент", залишивши на фото коментар "Якщо до літа не схуд, що вже метушитися". Слід підкреслити, що у співачки відмінна фігура. Вона змогла достатньо швидко повернутися у форму після народження первістка.

На опублікованих фото Джамала позує в закритому купальнику чорного кольору з незвичайним геометричним принтом. Також на купальнику зображені невеликі білі голубки.

Джамала на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На одному з фото Джамала знову позує з синочком на пляжі. Ще на одному фото - з чашкою кави в руці, відзначаючи, що це її "залежність". А також просто на яхті в пошуках вдалої пози.

Джамала на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, до цього Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочиває співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona.

Також раніше Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка виконала свій хіт "Крила". Виконання вийшло дійсно дуже душевним і проникливим. Багато шанувальників зазначили, що це "до мурашок".