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Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Неділя 09 серпня 2020 10:58
Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки
Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Lite

Соня Євдокименко показала милі сімейні кадри зі свята бабусі

Знаменита українська співачка Софія Ротару днями відзначила день народження - 7 серпня їй виповнилося 73 роки. Артистка відсвяткувала його в теплому сімейному колі рідних і близьких. А внучка зірки Соня Євдокименко поділилася в мережі милими кадрами зі свята бабусі.

На знімках Ротару можна побачити в оточенні сина Руслана, його дружини Світлани і онуків Анатолія і Софії. Юна красуня, яка живе і навчається в США, прийшла на сімейне торжество в короткому бежевому платті і босоніжках на підборах, а довге волосся вона залишила розпущеним.

Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Іменинниця ж вибрала для свята довгу сукню вільного крою з чорно-блакитним геометричним принтом, а також зробила легкий макіяж і гарну укладку.

"Celebrating @sofiarotaru.official", - прокоментувала кадри 19-річна Євдокименко.

Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачкиВсі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Соня Євдокименко показала сімейні фото з відзначення 73-річчя бабусі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники в коментарях засипали сім'ю компліментами і привітаннями, при цьому багато відзначили, що Софія Михайлівна зовсім не виглядає на свій вік.

  • Дякую за фото. Які ви всі красиві. Ще раз з Днем народження Софію Михайлівну!
  • Щастя Вашій дружній і чудовій родині!!! З Днем Народження Софію Михайлівну!!!
  • Які шикарні фоточкииии, ще раз з днем народження. Ми любимо Вас
  • Щодо віку всі нас обманюють! Ніяк, ніяк не може бути Софії Михайлівні більше 40
  • Які Ви Всі Гарні Люблю Вас !!!
  • Яка прегарна сім'я!!! Королева Софія, з днем народження!!! Любимо, цінуємо, поважаємо нескінченно!
  • як приємно на вас дивитися, ви такі всі красиві! Дай Бог вам здоров'я!
  • З Днем Народження чудова, чарівна і неповторна Софія!!! Сяй зірка
  • Які гарні! Софія Михайлівна поза віку Сім'я красива!
  • Прекрасна і щаслива, дружна сім'я

Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Софія Ротару засвітила розкішний особняк під Києвом за мільйон доларів.

Також ми писали, що онука Ротару Соня Євдокименко в купальнику захопила витонченою фігурою на яскравих фото.

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