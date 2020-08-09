Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Соня Євдокименко показала милі сімейні кадри зі свята бабусі
Знаменита українська співачка Софія Ротару днями відзначила день народження - 7 серпня їй виповнилося 73 роки. Артистка відсвяткувала його в теплому сімейному колі рідних і близьких. А внучка зірки Соня Євдокименко поділилася в мережі милими кадрами зі свята бабусі.
На знімках Ротару можна побачити в оточенні сина Руслана, його дружини Світлани і онуків Анатолія і Софії. Юна красуня, яка живе і навчається в США, прийшла на сімейне торжество в короткому бежевому платті і босоніжках на підборах, а довге волосся вона залишила розпущеним.
Іменинниця ж вибрала для свята довгу сукню вільного крою з чорно-блакитним геометричним принтом, а також зробила легкий макіяж і гарну укладку.
"Celebrating @sofiarotaru.official", - прокоментувала кадри 19-річна Євдокименко.
Соня Євдокименко показала сімейні фото з відзначення 73-річчя бабусі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Підписники в коментарях засипали сім'ю компліментами і привітаннями, при цьому багато відзначили, що Софія Михайлівна зовсім не виглядає на свій вік.
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