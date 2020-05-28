Руслана Писанка зізналася, на скільки поправилася після "Зважені та щасливі"

Руслана Писанка (фото: ТК "Україна")

Актриса зазначила, що не дотримується якоїсь конкретної дієти

Актриса Руслана Писанка, яка зіграла роль судмедексперта у серіалі «Філін», в прямому ефірі в Instagram «Серіали України» розповіла про те, як планує позбавитися від зайвих кілограмів.

Кілька років тому Руслані Писанці вдалося схуднути, сьогодні актриса зізнається, зайва вага знову дала про себе знати.

«Після того, як я схудла кілька років тому, я піднабрала. Я проявила слабкість. Не сіла і почала їсти тортики, ні, просто перестала займатися спортом, тому що його не люблю. Уже потрібно повертатися у форму. Карантин майже закінчився, можна сідати на велосипед, і навертати кола, оскільки спортзал я не люблю. Набрала 10 кілограм, але я буду працювати над собою. Те істотне схуднення навчило мене, що я можу витримати всі складності, так як це було найважчим випробуванням у моєму житті», - каже Руслана Писанка каналу «Україна».

Актриса не обмежує себе в їжі, але у неї є особливості раціону.

«Я не дотримуюся дієт, п'ю на день не менше двох літрів води. Знаю, що якщо вранці їм салат, то не поправляюсь, якщо кашу - набираю зайву вагу, а якщо сир - то залишаюся голодна цілий день. На карантині ми з чоловіком посіяли кріп, рукколу, капусту, листя салату», - розповіла актриса.

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Автор: Lite