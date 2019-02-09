Регіна Тодоренко показала пікантне хоум-відео з чоловіком

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча вперше показала оголеного Влада Топалова

Відома телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотоессіями з чоловіком, російським музикантом Владом Топаловим, а також неквапно розкриває подробиці своїх нових проектів. На цей раз вона вирішила "запросити" фанів додому і показати пікантне відео з Владом на кухні. Ролик зірка Орла і решки опублікувала в "історіях" Instagram.

Так, завзята мандрівниця Регіна промовляє: "Ось вони, реалії життя". Після цього вона переводить камеру на чоловіка, який сидить за столом в одних плавках. Кадри демонструють прекрасну фізичну форму артистка і його спортивну фігуру.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Також на сторінці власного бренду одягу GenerationTR Тодоренко опублікувала фото у відвертому образі. Вона позує в бомбері з органи, накинутому на топ з паєтками, що більше нагадує бюстгальтер, який підкреслює груди ведучої. Ймовірно, фото було зроблено ще до вагітності співачки або на ранніх термінах.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/generationtr)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показали зворушливе спільне фото, зроблене поруч з вертольотом, на якому подружжя вирушили у повітряну подорож.

До речі, Влад Топалов показ себе з коляскою під час прогулянки на вулиці. Він поцікавився, де в Москві можна знайти спокійне місце для відпочинку з дитиною.

Раніше Регіна Тодоренко оголосила про старт зйомок нового сезону шоу "П'ятниця з Регіною" і пообіцяла шанувальникам зустрічі з цікавими гостями.

Відео: РБК-Україна