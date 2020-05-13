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Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій "роман"

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 12:52
Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій "роман"
Тіна Кароль та Дан Балан (фото: 1+1)

Тіна і Дан не перестають інтригувати підписників

Тіна Кароль, схоже, вирішила по-своєму відзначити послаблення карантину в Україні. Весь цей час через відсутність вечірок, концертів та презентацій українська виконавиця вкрай рідко публікувала нові пости на своїй instagram-сторінці. Зате, як ніколи раніше, Тіна виходила на зв'язок з фоловерами у розділі сторіз. Нарешті, багатомільйонна армія шанувальників Тіни змогла вдосталь вивчити її життя поза сценою. Співачка із задоволенням показувала, як готує, доглядає за своїм садом, тренується... І весь цей час своїй зірковій мамі допомагав її 11-річний син Веніамін. Хлопчик прилетів на період карантину до Києва з Лондона, де навчається в одній із приватних шкіл.

У більш звичному "некарантинному" житті шанувальники Кароль звикли бачити свою улюбленицю в глянцевих зйомках і розкішних нарядах. І Тіна з задоволенням повертається до насичених буднів.

На своїй сторінці співачка опублікувала нові фото з чергової чуттєвій фотосесії. В кадрі співачка позує спиною до камери, щоб краще продемонструвати свої плавні вигини. Хоча видно, що на Тіні - чорне коктейльне плаття.

Волосся виконавиці зібрані у звичну зачіску з об'ємними хвилями. А от від "фірмового" макіяж з акцентом на червоних губах Тіна в цей раз вирішила відмовитися. Макіяж зроблений максимально природним. Зйомка вийшла дуже ніжно і романтичною.

Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій &quot;роман&quot;

Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій &quot;роман&quot;

Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій &quot;роман&quot;

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового поста. Тим більше, що вони так довго чекали від своєї улюбленці оновлень.

До речі, деякі шанувальники помітили, що на сторінці Дана Балана також з'явилося нове глянсове фото. Зоряній творчій парі вже давно приписують роман. І тепер шанувальники всюди бачать "знаки". Навіть у тому, що Тіна і Дан вперше за довгий час опублікували нові фото в один і той же день.

“Люби....Люби, як сонце...адже в серці вічна весна", - підписав знімок Дан Балан.

Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій &quot;роман&quot;

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

  • Ви домовилися з Даному???
  • Оп, з Даном в один час фотки викладаєте?
  • ВАААУУУУУ , ВИ З ДАНОМ НАС УБИВАЄТЕ
  • Що за синхронність? Відразу слідом за Даником, ні разу не підозріло

Жодного разу не підозріло: Тіна Кароль та Дан Балан знову змусили фоловерів говорити про свій &quot;роман&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль завалила мережа ексклюзивними фото із синочком.

Теги Новини України Тіна КарольDan Balan
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