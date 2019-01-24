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Продовжуй в тому ж дусі": Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 09:58
Продовжуй в тому ж дусі": Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники похвалили артистку за гарні фото і хорошу акторську гру

Аліна Гросу, українська співачка і актриса, яка нещодавно знялася в серіалі, поділилася у своєму Instagram-акаунті пікантними фото і запропонувала обрати своїм шанувальникам найбільш вдалу з них.

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Фото: Спокуслива Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Варто зізнатися, що завдання Аліна задала складне, підписники не змогли визначитися, який же знімок виявився самим красивим і засипали артистку компліментами її зовнішності і акторській грі.

"Аліночка, ти така красива, пам'ятаю, як танцювала в дитинстві під твої пісні, коли ти була мого віку. Я захоплююся тобою. Продовжуй в тому ж дусі"

"Як лялька"

"Хороша"

"Класні фото!! Дуже"

"nice lighting dramatic"

"Прекрасна гра! Аліночка, на Вас так приємно дивитися!"

"Всі фото неймовірні"

"Захоплює сюжет фільму"

"Дивлюся серіал, Аліна, ти класна!" - написали підписники в акаунті співачки.

Аліна тримала зворотний зв'язок з підписниками і відповіла на всі питання під постом, які стосувалися її нової роботи в серіалі і особистого життя. Варто відзначити, що таку відкриту бесіду з шанувальниками може собі дозволити не кожна зірка.

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