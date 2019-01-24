Продовжуй в тому ж дусі": Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні

Шанувальники похвалили артистку за гарні фото і хорошу акторську гру
Аліна Гросу, українська співачка і актриса, яка нещодавно знялася в серіалі, поділилася у своєму Instagram-акаунті пікантними фото і запропонувала обрати своїм шанувальникам найбільш вдалу з них.
Фото: Спокуслива Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Варто зізнатися, що завдання Аліна задала складне, підписники не змогли визначитися, який же знімок виявився самим красивим і засипали артистку компліментами її зовнішності і акторській грі.
"Аліночка, ти така красива, пам'ятаю, як танцювала в дитинстві під твої пісні, коли ти була мого віку. Я захоплююся тобою. Продовжуй в тому ж дусі"
"Як лялька"
"Хороша"
"Класні фото!! Дуже"
"nice lighting dramatic"
"Прекрасна гра! Аліночка, на Вас так приємно дивитися!"
"Всі фото неймовірні"
"Захоплює сюжет фільму"
"Дивлюся серіал, Аліна, ти класна!" - написали підписники в акаунті співачки.
Аліна тримала зворотний зв'язок з підписниками і відповіла на всі питання під постом, які стосувалися її нової роботи в серіалі і особистого життя. Варто відзначити, що таку відкриту бесіду з шанувальниками може собі дозволити не кожна зірка.
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