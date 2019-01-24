Продовжуй в тому ж дусі": Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники похвалили артистку за гарні фото і хорошу акторську гру

Аліна Гросу, українська співачка і актриса, яка нещодавно знялася в серіалі, поділилася у своєму Instagram-акаунті пікантними фото і запропонувала обрати своїм шанувальникам найбільш вдалу з них.

Фото: Спокуслива Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Варто зізнатися, що завдання Аліна задала складне, підписники не змогли визначитися, який же знімок виявився самим красивим і засипали артистку компліментами її зовнішності і акторській грі.

"Аліночка, ти така красива, пам'ятаю, як танцювала в дитинстві під твої пісні, коли ти була мого віку. Я захоплююся тобою. Продовжуй в тому ж дусі"

"Як лялька"

"Хороша"

"Класні фото!! Дуже"

"nice lighting dramatic"

"Прекрасна гра! Аліночка, на Вас так приємно дивитися!"

"Всі фото неймовірні"

"Захоплює сюжет фільму"

"Дивлюся серіал, Аліна, ти класна!" - написали підписники в акаунті співачки.

Аліна тримала зворотний зв'язок з підписниками і відповіла на всі питання під постом, які стосувалися її нової роботи в серіалі і особистого життя. Варто відзначити, що таку відкриту бесіду з шанувальниками може собі дозволити не кожна зірка.

Читайте також, співачка з групи "Неангели" Слава Камінська захопила мережу екстравагантним вбранням, вона постала перед шанувальниками у чудовому ультра-рожевій сукні з незвичайним декором.

До речі, група "Неангели" приїхала з концертом в Казахстан. Учасниця дуету Вікторія вже встигла показати фото місцевих визначних пам'яток, зазначивши, що таку розкіш ніяк не розраховувала побачити і вирушила на прогулянку без макіяжу та в зручному одязі.

І ще одна українська співачка, яка зараз мешкає у Лос-Анджелесі — Анна Сєдокова вразила мережу нарядом з екстремально глибоким декольте.