До свята готовий: Сергій Бабкін показав цікавий новорічний тренд

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Співак закликав прихильників вірити в чудеса

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, який нещодавно відсвяткував своє 40-річчя, порадував шанувальників веселим знімком. На своїй сторінці в Instagram співак опублікував фото, на якому він продемонстрував цікавий новорічний тренд і прикрасив бороду іграшками.

Доповнив образ різнобарвний пухнастий брелок, який артист причепив на комір сорочки.

Таким чином Сергій привітав фанів з Днем святого Миколая, побажав усім щастя і закликав вірити в чудеса.

"Вітаю всіх з одним із найпрекрасніших свят у році!!! Він перший починає низку чарівництва. І з усіх інших - самий справжній! Свято Святого Миколая Чудотворця! Людина, яка без перебільшення творила чудеса! Він же Санта Клаус. Дорогі мої, прошу вас, вірте в чудеса!!! Не соромтеся і не лінуйтесь цього, по істині, очищаючого і лікувального заняття. Будьте щасливі!)))" - написав артист.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники позитивно оцінили новий імідж Бабкіна і пожартували, що вбрання до Нового року в нього вже готове.

"Борода Нескінченності";

"Який гарний Санта";

"Клас, імідж отпадний)";

"Креативненько";

"Ви мій секс символ! Спасибі!";

"Так, Сергій Батькович) і вас!) і, до речі, дуже смішне фото";

"До Нового Року вже вбрався!";

"Прикрашусь так на новий рік";

"Перша думки *карамельки прилипли*", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Зазначимо, що цей тренд називається "різдвяна борода" і дуже популярний в Instagram. За хештегом можна знайти безліч кумедних фото.

Тренд різдвяна борода (фото з instagram.com)

Нагадаємо, Сергій та Сніжана Бабині знялися в чуттєвій фотосесії. В інтерв'ю вони розповіли про свої стосунки і сімейні традиції. За словами музиканта, за багато років разом вони навчилися дуже тонко відчувати один одного.

Ми також писали про те, що Сергій Бабкін похвалився накачаним торсом у новому сольному кліпі під назвою "Дихай повільно". Для створення кліпу знадобилося 20 годин безперервної роботи, близько 40 чоловік на майданчику, 16 тонн води, команда альпіністів і піротехніків.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Бабкін розповів про домашніх улюбленців і зйомках фільму.

Відео: РБК-Україна