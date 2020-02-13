ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Втратив свідомість: дружина Остапчука здивувала черговим визнанням про колишнього

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 15:22
Втратив свідомість: дружина Остапчука здивувала черговим визнанням про колишнього
Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олена Войченко зважилася на нове визнання

У відомого телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко був досвід партнерських пологів, коли на світ з'явилася їхня дочка Емілія. В інтерв'ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Олена розповіла про те, як пара пережила цю подію.

Подружжя Володимир Остапчук та Олена Войченко вже давно живуть окремо, але пройдений досвід партнерських пологів залишився у їхній пам'яті.

«Володимир був присутній на момент анестезії. І, побачивши кров, він втратив свідомість. Його винесли. Це сталося, коли на світ з'явилася Емілія», - згадує Олена Войченко на каналі «Україна».

Втратив свідомість: дружина Остапчука здивувала черговим визнанням про колишнього

За деякий час жінка дізналася, що вагітна вдруге: Володимир вирішив бути присутнім під час появи сина на світ.

«Володимир в якийсь момент вийшов, побув на свіжому повітрі і через хвилину повернувся, - розповіла дружина телеведучого в програмі «Зірковий шлях». - Перед народженням Евана він вже краще підготувався».

Сексолог Влада Березянська вважає, що після партнерських пологів у чоловіка може знизитися сексуальний інтерес до жінки. І це пов'язано з біологічним процесом. Коли жінка народжує, то у неї викидається у кров велика кількість адреналіну. У чоловіка повторюється цей процес. Але якщо жінка переживає сплеск гормону завдяки народженню дитини, то чоловікові нікуди виплеснути адреналін, тому на відміну від жінки її кохана людина перебуває у стані гіперстресу.

Нагадаємо, раніше телеведучий Тимур Мірошниченко розповів про партнерські пологи.

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина Тімур Мірошниченко розсекретив дату хрестин новонародженого сина
Новини України семьяВолодимир Остапчукразвод
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся