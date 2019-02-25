Потап фото робив? Настя Каменських повністю оголилася на камеру

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка викликала палкі суперечки новим гарячим фото

Провокативна співачка Настя Каменських не втрачає можливості продемонструвати свою апетитну "попу як у Кім". Вона часто розміщує в мережі фото пишної "п'ятої точки", якій навіть присвятила іронічний кліп. Так, дівчина порадувала шанувальників постільним оголеним фото, що опублікувала в Instagram.

В кадрі артистка сидить на ліжку, кокетливо прикрившись ковдрою. Підписники легко змогли розглянути, що Настя абсолютно оголена, і якщо груди вона завбачливо прикрила, то сідниці видно у всій красі. Таки чином зірка вирішила ще раз запросити фанів подивитися її кліп на хіт "Попа як у Кім".

Шанувальники розділилися на два табори – одні заявляли, що їм набридли оголені фото співачки, а інші продовжували захоплюватися її пікантними фотосесіями. Знайшли і ті, хто став гадати, хто ж залишився за кадром і зробив відвертий знімок на камеру? Звичайно ж, зійшлися на думці, що це був Потап, з яким Насті давно приписують роман.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Все-таки Потап вміє робити класні фото", "Потап фотографує", "Настя,а хто тебе фоткав?", "У Насті попа яскравіше, ніж у Кім", "Ну гарна, нічого не скажеш", "Класне фото, ще продовжуй, хто б що не казав а виглядає це класно", "Настя дуже жіночна і сексуальна", - писали комменатори.

Раніше Потап під час зйомок програми "Ліга сміху" озвучив гучну заяву про відносини з Настею Каменських.

Нагадаємо, що Настя Каменських розбурахала мережу фото в облягаючому одязі, що підкреслила її груди.

Відео: РБК-Україна