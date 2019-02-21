Поліна Логунова назвала несподівані причини набору зайвої ваги

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Дружина Дмитра Стуупки пояснила, які методи боротьби із зайвими кіло вважає малоефективними

Телеведуча і тренер по правильному харчуванню, а також дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розповіла про головну відмінність жіночої травної системи від чоловічої і озвучила основну причину набору зайвих кіло представницями прекрасної статі. Про це вона написала в Instagram.

В якості вступного слова, знаменитість навела цитату нині покійного легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда про дієту. Також Логунова зазначила, що в різкому стрибку ваги винні дріжджові бактерії, які дуже швидко розмножуються під впливом жіночого гормону естрогену. Прекрасна половина людства, додавши у вазі, впадає в депресію і намагається йти на усілякі хитрощі, щоб швидше позбутися від зайвого. Багато хто забуває про важливість правильного харчування, віддаючи перевагу сумнівним або малоефективним процедурам.

"Тіло має бути досконалим. Якщо воно таким не є, сядьте на дієту і купуйте речі меншого розміру" — Карл Лагерфельд. Хто я така, щоб сперечається з титаном? У свій час він важив більше 100 кг і ненавидів себе за це, до кінця життя, після схуднення, він залишався підтягнутим", - навела незаперечні факти Поліна.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

"Існують відмінності між харчуванням і травленням чоловіків і жінок. Одні і ті ж продукти чоловіки можуть переварити швидше, ніж жінки, без будь-яких наслідків, у тому числі і для фігури. У жіночому організмі під впливом гормону естрогену швидше розмножуються дріжджові бактерії. Частіше схильні до повноти, перепадів настрою, любові до солодкого і здоби, шкірним висипанням, жінки також відчувають депресії з приводу своєї зовнішності. Креми і пілінги борються з симптомами, але не усувають внутрішню першопричину зовнішніх проявів. Це ж стосується масажів і апаратних процедур. Перш, ніж витратить багато грошей на салони, уверьтесь, все на своїх місцях у вашій тарілці", - підсумувала вона.

Фото: Поліна Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Підписники дівчини вирішили задарувати її компліментами, адже вона розмістила в пості також своє стильне фото. Не зміг утриматися і чоловік Логунової. Дмитро Ступка залишив для коханої дружини красномовний смайл, що виражає його палкі почуття.

"Яка ж красуня. Обожнюю дивитися на Вас, а ще більше читати Ваші розумні тексти", "Ви красуня", "Ви дуже красива", "Яка прекрасна", - писали коментатори, яким Поліна не забула подякувати за теплі слова.

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