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"Звідки гроші?": Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробітком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2019 - 14:15
"Звідки гроші?": Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробітком
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко нарешті відволіклася від "вагітної" теми і переключилася на тему "фінансову"

Регіна Тодоренко, яка нещодавно нарешті докладно розповіла про кожний місяць своєї вагітності шанувальникам в Instagram, вирішила відволіктися від теми материнства і розповісти, про те, як вона заробляє гроші.
Відомо, що кар'єра у тревел-шоу "Орел і решка" для Регіни зупинена, адже після вступу в шлюб і народження малюка, тривалі відрядження не підуть на користь молодій сім'ї, але фінансовий внесок у сімейний бюджет з боку Регіни залишається значним.
Телеведуча розповіла, як у неї виходить заробляти в декреті і де вона цього навчилася.

&quot;Звідки гроші?&quot;: Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробіткомФото: Регіна Тодоренко і Марина Могилко (Youtube-блогер) (instagram.com/reginatodorenko)

"Рік тому в цей час я навчалася в #NYFA (нью-йоркська кіноакадемія) на курсі #filmmaking, так надихнулася всім цим, що почала знімати влог про своє життя", - розповіла подробиці Регіна.
Зараз влог ведучої тимчасово заморожений, однак саме він дав поштовх для створення інтернет-передачі "П'ятниця з Регіною", яка і приносить значний прибуток.

"Нічого особливого ... ну, почала знімати влог і що??? Зараз всі підряд блогери. Тут я вирішила піти далі і створити власне шоу #ПятницасРегиной на #YOUTUBE Скажу чесно, мені було дуууже складно, так як #youtube - це майданчик, ще для мене абсолютно недосліджений. Адже я викладала туди відоси по фану, просто так, але коли побачила, що ця платформа дає прибуток , була шокована", - зізналася зірка.

&quot;Звідки гроші?&quot;: Регіна Тодоренко шокувала маму ризикованим заробітком

Фото: c Мариною Могилко Регіна Тодоренко навчалася в кіноакадемії в Нью-Йорку (instagram.com/linguamarina)

Перші грошові надходження з "нізвідки" привели в сум'яття родичів Регіни, адже визнати, що таке несерйозне заняття, як блогінг може приносити гроші ще зовсім недавно було складно уявити.

"Моїй мамі прийшов перший чек на 1000$. Мама, звичайно, запитала, звідки гроші, а я непевним голосом відповіла: "З YouTube?!" - перший чек серйозно спантеличив маму телеведучої.

В результаті, Регіна зрозуміла, як можна заробляти, використовуючи свою популярність і досвід.
"Набравшись досвіду , нарешті до мене дійшло, що мій творчий потенціал можна монетизувати не тільки працюючи на телебаченні, але і в інтернеті", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко поскаржилася на проблеми з схудненням після вагітності.
А ще, молода мама Регіна Тодоренко не завжди встигає стежити за своєю зовнішністю. Шанувальники розкритикували дівчину за фото без макіяжу і в безглуздій в шапці з бубоном.
Крім того, Влад Топалов чоловік Регіни Тодоренко нещодавно відповів на принизливі коментарі гнівним постом в соцмережах і попросив не критикувати його необгрунтовано.

Дізнайся більше про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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Новини України блогерРегіна Тодоренко
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