"Залишилося чекати": Маша Єфросиніна у вишуканому вбранні заінтригувала мережу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча постала перед шанувальниками у брючному костюмі трендового кольору

Відома телеведуча Маша Єфросиніна давно завоювала прихильність шанувальників не тільки завдяки своєму професіоналізму, але вмінню завжди виглядати підкреслено елегантно. Так, вона стала суддею нового шоу "Дивовижі люди" на одному з провідних українських каналів, а на сторінці в Instagram анонсувала вихід програми на екрани.

Зірка опублікувала знімок, на якому красується на білому кріслі експерта. Для зйомок вона вибрала фіолетовий брючний костюм з подовженим приталеним піджаком, прикрашеним атласними лацканами і окантовкою на манжетах. На голові у Маші трендовий аксесуар сезону – діадема-обруч, який став ідеальним доповненням до гладко укладеного волосся з прямим проділом. Традиційна білосніжна обеззброююча посмішка і вишуканий макіяж з акцентом на очі стали завершальним штрихом елегантного образу ведучої.

"Все, двотижневий марафон зйомок нового шоу в історії телебачення закінчено! Тепер залишилося чекати на результат в ефірі! Однак чекати недовго", – заінтригувала вона підписників.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Звичайно, коментатори в першу чергу оцінили лаконічний образ Єфросиніної та не втрималися, аби не зробити компліменти її зовнішньому вигляду.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Яка ви красива!", "Ідеальна", "Дуже йде діадема", "Боже! Який колір! Мій улюблений", "Чарівна", "А погляд", "Зірка сучасного телебачення", "Яка Ви красоточка, дуже. Спасибі за ніжність, відвертість і Вашу посмішку", - відзначали захоплені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як планує відзначити закінчення зйомок нового проекту зі своєю участю.

До речі, її колега, телеведучий Олександр Скічко поділився цікавою історією про перше знайомство з Машею Єфросиніною.

До слова, перед чарами Маші Єфросиніної не змогла встояти навіть Оля Полякова, яка зробила комплімент її образу.

Відео: РБК-Україна