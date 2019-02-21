Оля Полякова розбурхала відео пристрасного поцілунку з Астаф'євою

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка поставила шанувальникам відверте інтимне питання

Схоже, "королева ночі" Оля Полякова вирішила розбурхати шанувальників не на жарт. І це напередодні весни, коли всім хочеться любові, романтики і експерементів! Провокативна співачка поділилася на сторінці в Instagram відео, на якому зображений її пристрасний поцілунок з колегою Дашею Астаф'євою.

На екрані артистки втілили еротичну мрію багатьох чоловіків – блондинка і брюнетка з насолодою цілуються, не соромлячись камер. Питання в Олі теж булр досить нескромне – вона поцікавилася, чи була у її підписниць практика ніжностей з подругою.

"Ти коли-небудь цілувалася з подружкою? А хотіла?" - задала пікантне питання Полякова, викликаючи шанувальниць на відверту розмову.

Деякі коментатори присоромили епатажну артистку за її розкуті експерименти, нехай навіть і заради зйомок у фільмі "Свінгери-2", інші ж стали ділитися особистим досвідом, попутно роблячи компліменти "суперблондинці".

"Вогонь поцілунок", "Гарно і ніжно. І чоловікам, між іншим, подобається на це дивитися", "Гарно", "Дуже смачний поцілунок у вас вийшов", "О, ні. Я таке не люблю. Тільки в щоку!", "Я все розумію! Але це занадто", "Так,було прикольно, але з чоловіками більше люблю цілуватися", - ділилися своїми думками підписники зірки.

Нагадаємо, що Оля Полякова розохотила мережу відвертим фото, на якому зображена у 18-річному віці.

Раніше, Олі Поляковій вдалося посварити шанувальників завдяки провокаційному фотоколлажу.

До слова, під час зйомок шоу "Дивовижні люди" Оля Полякова сяяла в сміливих образах і стильних вбраннях.

Відео: РБК-Україна