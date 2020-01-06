Олег Винник та Олександр Пономарьов записали колядку до Різдва

Олександр Пономарьов та Олег Винник (фото: прес-служба)

Ні що не відволікає від прослуховування композиції

Олександр Пономарьов, Олег Винник, який здивував шанувальників на Новий рік 2020, і його бек-вокалістка Таюне привітали країну з Різдвом Христовим спільним виконанням відомої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!». Чорно-біле відео з'явилося на YouTube-каналі Олександра в рамках проекту «Пономарьов лайф студіо», де кожна пісня записується з одного дубля і винятково наживо.

Артистів пов'язує давня дружба, тому першим реалізувати свій творчий задум Пономарьов запросив саме Винника. Чоловічий дует чарівним народним голосом розбавила Таюне. Оскільки ідея співпраці виникла напередодні свят, було вирішено подарувати українцям саме колядку. А чорно-білий формат ролика обраний для того, щоб глядач зміг сконцентруватися на головному і не відволікатися на зовнішні елементи.

Олександр Пономарьов, Олег Винник, Таюне: Добрий вечір тобі, пане господарю

Однак, на цьому сюрпризи від артистів не закінчуються. Незабаром тандем Винник-Пономарьов обіцяє здивувати шанувальників новим відео, в якому музиканти виконають пісні один одного.

Нагадаємо, раніше Олег Винник висловився про особисте і відповів на незручні питання.