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З закривавленим людиною і відрізаними кінцівками: чи погодяться «пацанки» на огидні речі заради інших?

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 15:01
З закривавленим людиною і відрізаними кінцівками: чи погодяться «пацанки» на огидні речі заради інших?
Фото: Новий канал

Учасницям реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки» влаштували випробування у стилі фільмів жахів

Учениці Школи леді вже звикли, що найжорсткіші випробування у них проводить заступник директора Катерина Виноградова. Тому приблизно розуміли, чого очікувати, зустрівшись з нею ввечері в покинутій будівлі.

– Коли дівчата побачили мене без інших викладачів, то вже знали, що зараз буде погано, – каже Катерина. Доведеться або з пішохідного мосту стрибати, або переправлятися через болото. Але на цей раз було ще гірше.

Дівчатам запропонували неймовірну можливість – здійснити або своє, або заповітне бажання своєї однокласниці. Але для цього їм потрібно було піти на огидні речі: з'їсти таргана або дозволити кинути собі за комір опаришів. І все це в інтер'єрі, якому позаздрив би будь-який режисер фільму жахів.

З закривавленим людиною і відрізаними кінцівками: чи погодяться «пацанки» на огидні речі заради інших?

– Ми хотіли побачити, чи зможуть учениці пересилити себе і свої страхи, – пояснює заступник директора Школи леді Катерина Виноградова. – Проявить чи хтось з них доброту і буде готовий з'їсти таргана заради мрії іншого.

З закривавленим людиною і відрізаними кінцівками: чи погодяться «пацанки» на огидні речі заради інших?

З закривавленим людиною і відрізаними кінцівками: чи погодяться «пацанки» на огидні речі заради інших?

«Пацанки» загадали абсолютно різні бажання – від зустрічі зі своїм хлопцем і обіймів з пінгвіном до музичної кар'єри і навіть повернення Євгенії Мазур.

– Я зрозуміла, що це мій шанс побажати щось дійсно суттєве, – ділиться Катя Большакова, яка в Школі леді зовсім недавно. – Тому і захотіла, щоб повернулася Женя #Батюшка. Адже їй реально потрібен цей проект.

– Я вважаю, що такий благородство тут ні до чого, – обурюється Віка #Боксерка Альохіна. – Адже сьогодні ти повернеш в Школу леді Женю, а завтра можеш втратити своє місце.

У результаті не всі учасниці «Від пацанки до панянки» захотіли йти на «жертви» заради когось.

– Я вибрала бажання Аліни #Двезвезды, яка хотіла зустрітися з коханим, – розповідає учасниця реаліті Нового каналу, Юлія #Бандитки Чигринець. – Тому що у інших були матеріальні мрії, а у неї немає. Але я підвів команду. Не змогла з'їсти таргана. Він був таким страшним, як мій дід.

Які ще випробування підготували ученицям Школи леді? Дивіться кожен понеділок в 19:00 в реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі!

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