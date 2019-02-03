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"Одна в залі?" Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2019 - 22:00
"Одна в залі?" Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка вирушила в кінотеатр і показала фото, на якому вона зображена на самоті

Відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, показала в Instagram фото з кінозалу, на якому сидить одна з величезною пачкою поп-корна в руках.

Зірка виглядає природно і невимушено – на обличчі немає ні грама макіяжу, на голові кепка, а сама вона одягнена в чорну толстовку з написом на грудях, світлі джинси і лакові черевики.

"Вихідний в кіно. Що порадите з кіноновинок?" - запитала вона у шанувальників, які тут же кинулись радити їй улюблені фільми.

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники помітили, що в залі артистка перебуває в гордій самоті і стали цікавитися, з ким вона ходила на сеанс, а також, що дивилася в кінотеатрі.

"Чому одна?", "Викупили весь зал?", "Ані, а де всі люди?", "Красатуля, на самоті так не можна", "А чого одна?", "Зняла весь зал?", "Ну, що тобі порадиш. Скупила всі місця і насолоджуєшся з поп-кроном", "Одна в кіно... Сумно", "Круто! Один кінотеатр для вас!" - писали коментатори.

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

&quot;Одна в залі?&quot; Ані Лорак без макіяжу спантеличила новим фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Цікаво, що на руці у знаменитості немає кільця, яке днями помітили шанувальники. Порахувавши, що їх улюблениця вже знову заручена.

До речі, чоловік Ані Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу відразу після новини про розлучення залишив таємничий меседж про цінності відносин.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані Лорак
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