ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оголена в келиху: королева бурлеску приголомшила пікантним кадром

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.02.2019 - 12:14
Оголена в келиху: королева бурлеску приголомшила пікантним кадром
Фото: Діта фон Тіз (instagram.com/ditavonteese)

Артистка поділилася відвертим фото зі свого виступу

Епатажна американська модель, виконавиця в стилі бурлеску Діта фон Тіз знає, як захопити і розбурхати своїх шанувальників. А для тих, хто не може відвідати її шоу, вона показує пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram. Так, епатажна артистка поділилася черговим відвертим фото.

На знімку екс-дружина скандального рокера Мериліна Менсона позує повністю голою, лише в прозорих панчохах і з наклейками на сосках, а також прикрасою на шиї. Вона сидить у величезному келиху боком до камери і загадково посміхається в об'єктив.

"Сьогоднішній виступ", - лаконічно підписала кадр танцівниця.

Оголена в келиху: королева бурлеску приголомшила пікантним кадром

Фото: Діта фон Тіз (instagram.com/ditavonteese)

Судячи з усього, це келих з мартіні, так як в ньому також присутня велика оливка.

Еротичне фото знаменитості всього за декілька годин зібрало понад 28 тисяч лайків і більше сотні коментарів. Підписники фон Тіз традиційно захопилися зовнішністю і апетитними формами "королеви бурлеску".

Нагадаємо, що Діта фон Тіз любить вбрання в українському стилі, і вже не раз була помічена в стильних вишиванках. Так, артистка поділилася з підписниками весняним фото у вбранні від українського фотографа та дизайнера Віти Кін.

Ми також повідомляли, що українська артистка поділилася пікантним постільною фото.

До речі, травесті-діва Монро вразила сміливими фото в піджаку на голе тіло.

 

Чуттєва Ірина Шейк вразила новою зйомкою для Versace Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala
Новини України артисткамодельголое фото
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся