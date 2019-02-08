Оголена в келиху: королева бурлеску приголомшила пікантним кадром

Фото: Діта фон Тіз (instagram.com/ditavonteese)

Артистка поділилася відвертим фото зі свого виступу

Епатажна американська модель, виконавиця в стилі бурлеску Діта фон Тіз знає, як захопити і розбурхати своїх шанувальників. А для тих, хто не може відвідати її шоу, вона показує пікантні кадри на своїй сторінці в Instagram. Так, епатажна артистка поділилася черговим відвертим фото.

На знімку екс-дружина скандального рокера Мериліна Менсона позує повністю голою, лише в прозорих панчохах і з наклейками на сосках, а також прикрасою на шиї. Вона сидить у величезному келиху боком до камери і загадково посміхається в об'єктив.

"Сьогоднішній виступ", - лаконічно підписала кадр танцівниця.

Фото: Діта фон Тіз (instagram.com/ditavonteese)

Судячи з усього, це келих з мартіні, так як в ньому також присутня велика оливка.

Еротичне фото знаменитості всього за декілька годин зібрало понад 28 тисяч лайків і більше сотні коментарів. Підписники фон Тіз традиційно захопилися зовнішністю і апетитними формами "королеви бурлеску".

Нагадаємо, що Діта фон Тіз любить вбрання в українському стилі, і вже не раз була помічена в стильних вишиванках. Так, артистка поділилася з підписниками весняним фото у вбранні від українського фотографа та дизайнера Віти Кін.

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До речі, травесті-діва Монро вразила сміливими фото в піджаку на голе тіло.