"Ніколи не дізнаєтеся": Даша Астаф'єва здивувала своїм перевтіленням

Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com nikita.officia)

Співачка пообіцяла шанувальникам вражаючий сюрприз

Популярна співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка підкорила мережу чуттєвим відвертим вбранням, заінтригувала новим амплуа, в якому вона з'явиться на одному з провідних українських каналів. Фотосессією в несподіваному образі зірка поділилася в Instagram.

У студії Даша з'явилася в ніжно-ліловій сукні міді суворого крою з довгим рукавом. Повітряне і легке вбрання доповнювали оригінальні чорні туфлі на підборах з принтом сердечками. Сама співачка із задоволенням позувала перед камерою і спантеличила шанувальників питанням.

"Сьогодні знімали нове шоу. Ніколи не дізнаєтеся, ким я була", - заінтригувала знаменитість, вирішивши випробувати фанів на кмітливість.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Одночасно у своїх "сторіз" Астаф'єва опублікувала фрагменти зі зйомок нового ігрового шоу "Діти проти зірок". У роликах Даша дійсно виглядає незвично – у спеціальній спортивній формі з захисними накладками вона веселиться і навіть показує акробатичні трюки разом з юними учасниками.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Правда, фани стали губитися у здогадах, адже образи, в котрих перед ними з'явилася зіірка, були абсолютно різними. Одні припустили, що вона може бути ведучою або суддею проекту, а інші чомусь стали перераховувати казкових персонажів – Мальвіна і Мері Поппінс.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Звичайно, не обійшлося і без компліментів на адресу чарівною і такої різної, але незмінно гармонійної Даші.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Лялька Даша", "Ви - чарівність", "Красуня "Ким би ви не були, все одно залишитеся краще за всіх", "Красива жінка і дуже гарно співаєте!" – не шкодували похвали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва розповіла про відпочинок на популярному гірськолижному курорті України.

До речі, Даша Астаф'єва оригінально повідомила про джерела свого натхнення і гарного настрою.

Відео: РБК-Україна