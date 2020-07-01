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З нею все в порядку? Брітні Спірс схвилювала фанатів неадекватною поведінкою на новому відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2020 - 12:38
З нею все в порядку? Брітні Спірс схвилювала фанатів неадекватною поведінкою на новому відео
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка записала нове відео

Брітні Спірс показала нове танцювальне відео, вкотре здивувавши мережу. Співачка опублікувала в своєму мікроблозі, підписавши: «Один з головних артистів, який надихнув мене. Захоплення музикою, безумовно, пішло від Отіса Реддінга! Раніше я любила слухати його музику, коли була маленькою... І, як ви можете бачити, я досі слухаю...».

Новий ролик зірки (фото: instagram.com/britneyspears)

На відео вона танцює, демонструючи свою знамениту пластику і гнучкість, стрибає, крутиться і просто дуріє. Для імпровізованого виступу в мережі Брітні одягла крихітні шорти з принтом, а також чорний топ. Волосся вона зібрала на маківці, щоб ніщо не відволікало її від руху.

Ролик вийшов живим і досить веселим. Але більшість фанатів вважають його не зовсім адекватним, враховуючи, що раніше співачка мала проблеми з психікою. «Хто-небудь ще хвилюється?», «Тобі треба піти до лікаря, щось пішло не так», «Відчуття, що він скоро поголить голову знову...», «Дівчинка, саме так ти зламала свою ногу минулиго разу...», «З тобою все в порядку, Брит?»... Такі коментарі продовжують сипатися на сторінку співачки. Масла у вогонь підливає той факт, що Брітні обожнює постити однакові фото, викликаючи подив. Вона часто видаляє знімки і публікує їх наступного дня.

З нею все в порядку? Брітні Спірс схвилювала фанатів неадекватною поведінкою на новому відеоБрітні любить робити однакові пости (фото: instagram.com/britneyspears)

Втім, зірка звикла не реагувати на критику і хейтерів. Є між них і шанувальники, які впевнені: з співачкою все в порядку. Просто вона любить танцювати і веселитися. «Врешті-решт, вона виглядає щасливою», – пише одна з прихильниць.

Нагадаємо, раніше співачка показала своє дефіле по будинку в декількох вбраннях. Дівчина приміряла 3 образи, кожен з яких сподобався фанатам. Багато відзначили, що фігура Спірс стала ще стрункішою, а сама вона – більш свіжою і милою.

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Автор: Lite

Теги Новини України певецБрітні Спірс
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