Неможливо розслабитися: Лобода показала, як "запалювала" на концерті Superstar Show (відео)

Співачка виконала свої знакові хіти
Опальна Світлана Лобода, яка раніше анонсувала старт свого грандіозного шоу Superstar, продовжує гастролювати по Росії. При цьому якщо раніше на своїй instagram-сторінці виконавиця часто показувала фото, то нещодавно вона опублікувала цілу серію унікальних відео з концерту — як можливість побувати на ньому "віртуально".
На опублікованих відео Світлана Лобода виконує найпопулярніші свої хіти, приміром, "40 градусов", "Пора домой" та інші.
"Неможливо розслабитися", — лаконічно підписала відео Лобода рядком з пісні "40 градусів".
Відео: instagram.com/lobodaofficial
До речі, на одному з відео на сцену з Лободою вийшов також Артем Іванов — автор пісень, колишній учасник "Фабрики зірок", соліст групи "Інь-Янь". До речі, саме Іванов є автором хіта Лободи "Суперзвезда".
Прихильники Лободи також поспішили прокоментувати її нові відео і висловити захоплення з приводу масштабного концерту.
Світлана Лобода під час концерту Superstar Show (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами.
Також до цього Світлана Лобода показала свою стильну дочку в зоряному family look.
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