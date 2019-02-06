Неможливо розслабитися: Лобода показала, як "запалювала" на концерті Superstar Show (відео)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Співачка виконала свої знакові хіти

Опальна Світлана Лобода, яка раніше анонсувала старт свого грандіозного шоу Superstar, продовжує гастролювати по Росії. При цьому якщо раніше на своїй instagram-сторінці виконавиця часто показувала фото, то нещодавно вона опублікувала цілу серію унікальних відео з концерту — як можливість побувати на ньому "віртуально".

На опублікованих відео Світлана Лобода виконує найпопулярніші свої хіти, приміром, "40 градусов", "Пора домой" та інші.

"Неможливо розслабитися", — лаконічно підписала відео Лобода рядком з пісні "40 градусів".

Відео: instagram.com/lobodaofficial

До речі, на одному з відео на сцену з Лободою вийшов також Артем Іванов — автор пісень, колишній учасник "Фабрики зірок", соліст групи "Інь-Янь". До речі, саме Іванов є автором хіта Лободи "Суперзвезда".

Прихильники Лободи також поспішили прокоментувати її нові відео і висловити захоплення з приводу масштабного концерту.

"Ось хто справжня Діва", — пише ivchenko_julia.

"Дует з Артемом - це мурашки по шкірі розміром зі слона", — зазначає nataliegorbatenco.

"40 градусів - це пісня на всі часи, бомбова! Спасибі за таке виконання! У вас шикарний голос!" — захоплюється olka_kaprizz.

"Жінка-бомба", — погоджується iren_kryu.

"Loboda, ти справжня суперзірка", — пише zilol269.

"Нереальна! Як же кайфую від нових треків", — зізнається romanovaa.n.

Світлана Лобода під час концерту Superstar Show (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода вразила мережу епатажними образами.

Також до цього Світлана Лобода показала свою стильну дочку в зоряному family look.

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