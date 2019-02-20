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Несподівано: Вєрка Сердючка поїде на Євробачення 2019 в Ізраїль

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 11:42
Несподівано: Вєрка Сердючка поїде на Євробачення 2019 в Ізраїль
Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

Українська зірка стане запрошеним гостем престижного конкурсу

Український артист і суддя Нацвідбору на Євробачення 2019 Андрій Данилко в своєму сценічному образі епатажної Вєрки Сердючки виступить на міжнародному пісенному конкурсі, який пройде в Ізраїлі в травні. Про це повідомляє Новий канал.

"Організатори Євробачення вже запросили нас виступити. І ... ТАК - ми це зробимо!" - заявив виконавець.

Про те, яку пісню заспіває Вєрка Сердючка в Тель-Авіві, поки не повідомляється. Вона вийде на сцену в якості запрошеного гостя.

Нагадаємо, що в 2007 році Вєрка Сердючка з піснею "Dancing Lasha Tumbai" зайняла друге місце на Євробаченні, яке проходило в Гельсінкі. Однак з тих пір зірка не з'являлася на сцені Євробачення.

Несподівано: Вєрка Сердючка поїде на Євробачення 2019 в Ізраїль

Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

У 2017 році Данилко пропонували стати ведучим конкурсу, який тоді відбувався у Києві, але артист відмовився через недостатнє знання англійської мови.

Євробачення 2019 пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль. На конкурсі виступлять артисти з 42 країн-учасниць.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Вячеслов Кириленко заявив, що учасником Євробачення від України повинен стати музикант, який не їздить з концертами в Росію, і краще взагалі ніхто не поїде, ніж артисти, які активно гастролюють в країні-агресора. Подібне висловлювання викликало бурхливі обговорення в мережі.

Ми також писали, що в суботу, 16 лютого визначилися імена шести фіналістів Нацвідбору, які змагатимуться за право представляти Україну в Ізраїлі. У їх числі - YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, ANNA MARIA і KAZKA.

До речі, ведучий Євробачення 2017 назвав головне відкриття другого півфіналу Нацвідбору.

 

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Новини України Андрій ДанилкоВерка СердючкаЕвровидение 2019
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