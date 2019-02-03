"Набіжать папараці": Влад Топалов розчулив мережу фото з сином на прогулянці

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак розповів, де краще гуляти з дитиною

Російський співак і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко показав зворушливе фото, зроблене під час прогулянки з сином. Кадром сімейного променаду він поділився в Instagram.

Молодий тато зобразив себе з коляскою і зазначив, що вічний поспіх за кермом не дає йому можливості подивитися по сторонам, а зараз він запросто гуляє між доріг. Також музикант попросив допомогу у підписників і поцікавився, де в центрі Москви можна спокійною пройтися.

"Ми з сином гуляти по бульварах! Кумедно! Я на машині тут кожен день проїжджаю..... А ось тут, між доріг, гуляю вперше в житті! Ось так справи! Де в центрі тихо погуляти без машин?" - запитав він.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Прихильники співака почали радити йому різні локації, а також зазначили, що їм приємно спостерігати тата з малюком під час спільного проведення часу. Також до дискусії підключився колега Влада, співак Сергій Лазарєв.

"Ща папараці набіжать", - застеріг свого приятеля відомий виконавець.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Інші користувачі перейнялися проблемами молодого батька і почали його хвалити за турботу про сина.

"Як це приємно, коли тата з дитиною гуляють", "Щасливий татусь", "Влад, дуже приємно бачити Вас і Ваші щасливі очі!", "Це неймовірно мило", "Так тримати!", "Ось так, з народженням дитини і на світ дивишся по-новому!", "Мені так подобається ваша пара, будьте щасливі! Залишайтеся такими ж!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов показала фотозвіт зі своєї поїздки до Одеси, на батьківщину телеведучої.

Раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов прокотилися на вертольоті і розповіли про свої емоції від польоту.

До речі, Регіна Тодоренко з допомогою пікантного спокусливого знімка анонсувала зйомки нового сезону програми "П'ятниця з Регіною".

Відео: РБК-Україна