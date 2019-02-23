ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Чоловіка тримаю на строгій дієті": Тодоренко показала "домашнього" Топалова

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2019 - 09:52
"Чоловіка тримаю на строгій дієті": Тодоренко показала "домашнього" Топалова
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Телеведуча і співак "пустили" шанувальників у свою квартиру

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка заінтригувала прихильників виходом нового сезону шоу "П'ятниця з Регіною" з участю чоловіка, співака Влада Топалова і сина, показала, як приходили зйомки програми у неї вдома. Ексклюзивні кадри вона опублікувала в "історіях" Instagram.

Так, Влад у домашньому одязі сидить біля вікна і обідає рисом з котлетою, а його зіркова дружина підкрадається з камерою і знімає його трапезу.

"Дивіться, кого я знайшла! Хто тут такий солодкий їсть? Що ти їси? Що ти їси? Котлетку і хлібець! Чоловіка тримаю на строгій дієті", - зізнається вона.

&quot;Чоловіка тримаю на строгій дієті&quot;: Тодоренко показала &quot;домашнього&quot; Топалова

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

&quot;Чоловіка тримаю на строгій дієті&quot;: Тодоренко показала &quot;домашнього&quot; Топалова

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Також музикант акомпанує Регіні на гітарі, а вона в цей час із задоволенням співає іноземною мовою.

&quot;Чоловіка тримаю на строгій дієті&quot;: Тодоренко показала &quot;домашнього&quot; Топалова

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов також не залишився в стороні від знімального процесу і показав кадри з участю дружини. На одному з них вона обговорює деталі зйомки, а на передньому плані стоїть дитяча коляска. На іншому - Тодоренко виспівує із зубною щіткою в руках, стоячи навпроти дзеркала у ванній.

&quot;Чоловіка тримаю на строгій дієті&quot;: Тодоренко показала &quot;домашнього&quot; Топалова

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

&quot;Чоловіка тримаю на строгій дієті&quot;: Тодоренко показала &quot;домашнього&quot; Топалова

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Влад Топалов показав зворушливе фото під час прогулянки з сином і звернувся до прихильників.

До слова, Регіна Тодоренко попросила поради у шанувальників і розповіла, куди хотіла б поїхати відпочити найближчим часом.

Відео: РБК-Україна

"З жаби в даму": Регіна Тодоренко ризикнула показати себе без косметики "У Влада щасливі очі": елегантні Тодоренко і Топалов захопили фанів
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся