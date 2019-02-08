"Чоловік кусає лікті": Ані Лорак розбурхала мережу відвертим образом

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка покрасувалася в такому ж топі, як і її колега, екс- "ВІА Гра" Санта Дімопулос

Популярна співачка Ані Лорак після розлучення з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджіоглу сумувати ніколи – стартував її масштабний тур шоу "Діва", а тому рідкісні хвилини відпочинку вона використовує для повного релаксу. Пікантне фото в домашній обстановці артистка опублікувала в мікроблозі Instagram.

Фотосет вийшов досить відвертим, адже зірка позує на дивані з журналом в руках, одягнена в топ з рукавами, що оголює плечі і демонструє погляду шанувальників її сталевий прес, і з рушником на голові, ніби після душу. В очі також тут же кидаються максимально відкриті стрункі ніжки виконавиці. Її вираз обличчя видає повне блаженство і насолоду моментом.

"Сьогодні вихідний.Time to relax.. А завтра знову побачу вас!" - повідомила Кароліна своїм шанувальникам.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Підписники прийшли в захват від пікантної фотосесії і тут же почали обдаровувати свою улюбленицю щедрими компліментами.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Королева", "Чоловік кусає лікті, красуня", "Просто неймовірна Красуня!", "Моя улюблена співачка!", "Шикарна", "Жінка, яка гідна наслідування. Красива, розумна, смілива!", "Яка Ви промениста , просто незвичайна ! І душа, і талант, і зовнішність настільки гармонійні та чудові!" - не стримували себе коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, в аналогічному топі, як у Кароліни, також "засвітилася" ще одна українська зірка, екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос, на спортивній фігурі якої він виглядає бездоганно.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила мережу своїм величезним гардеробом і кількістю взуття, яку бере в концертний тур.

До слова, шанувальники Ані Лорак запідозрили, що співачка вже не вільна після того, як побачили на її пальці обручку.

Відео: РБК-Україна