МастерШеф. Професіонали-2: хто покинув шоу в 12 випуску

Команда синіх (фото: СТБ)

Фінал дванадцятого випуску приємно здивував глядачів

16 травня на телеканалі СТБ відбувся дванадцятий випуск проекту МастерШеф. Професіонали. Учасники будували ресторани за власними концепціями, змагалися на битві чорних фартухів та почали готуватися до нового випробування – дієтичне меню для людей з різними проблемами зі здоров’ям.

На битву чорних фартухів потрапили чотири учасники з синьої команди, яка програла в конкурсі: Влад Міцкевич, Євген Грибеник, Єфим Кравченко, Віктор Самардак.

Учасникам запропонували обрати один з іграшкових мікроресторанів, декорованих під певну подію: весілля, віденський бал, Новий рік, дитяче свято. Завданням було накрити столи маленькими стравами, які б відповідали тематиці свята.

На всі приготування судді дали учасникам 1,5 години.

Єфим обрав весілля, та приготував мініатюрний макарон, легкий торт з бісквіту муальо, крема шантілі на маскарпоне з ваніллю та кюлі з манго, а також курку з пюре із топінамбуру та бекону. Євген обрав Новий рік. На святковому столі були: фраширована риба (дорадо), заливна риба, бутербродики з червоною ікрою, мариновані овочі. У Віктора був дитячий день народження, для якого він приготував парову котлету з сирним соусом, піццу, шоколадний торт з малиною. Владу дістався віденський бал. Він зробив рієт, фуа-гра, торт «Три шоколади» та спік штрудель.

Як відмітили судді, цього разу страви усіх учасників були бездоганними. Шоу «МастерШеф. Професіонали» ніхто не покинув.

Автор: Юля Петрова