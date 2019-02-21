Маша Єфросиніна зачарувала кокетливим образом в капелюшку і короткому топі

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла про передчуття тепла і очікування літа

Телеведуча Маша Єфросиніна звикла демонструвати відмінний смак у виборі вбрання. На новому фото в Instagram зірка позує в соковитому зеленому топі з оголеними плечима і лаконічній бежевый спідниці на запах із завищеною талією.

Свій образ знаменитість доповнила трендовим капелюшком канотьє і фірмовою променистою посмішкою. З аксесуарів вона обрала лаконічні золоті сережки і тонкий браслет. Взуття було під стать всьому образу – бежеві босоніжки в тон спідниці.

"На шляху до літніх днів", - грайливо підписала Маша стильний знімок, видавши свій настрій в передчутті тепла.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписникам сподобався зовнішній вигляд ведучої, про що вони поспішили повідомити їй у своїх коментарях.

"Неперевершена", "Ви найкрасивіша жінка в Україні", "Шалено, шалено шикарна", "Як завжди вау", "Як ти красива сьогодні!! Як ти красива завжди", "Вам цей образ іде. Трохи грайливий, легкий, сексі", "Дуже красива, витончена, яскрава Маша", - відзначали захоплені фоловери.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася тонкощами виховання дітей на прикладі своєї дочки Нани і сина Олександра.

До слова, шанувальники запідозрили Машу Єфросиніну в цікавому положенні після її інтригуючого підпису до стильному фото.

Раніше Маша Єфросиніна трепетно привітала з днем народження дочку, зазначивши, що бере з її приклад.

Відео: РБК-Україна