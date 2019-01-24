"Мама у справі": Регіна Тодоренко спокусила мережа пікантним грайливим знімком

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча оригінально повідомила про своє повернення на знімальний майданчик авторської програми

Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко, яка зазнала критики через фото без косметики, постійно знаходиться на зв'язку з шанувальниками, радуючи їх новими знімками і розповідями про свою вагітність, попутно ділячись порадами та рекомендаціями. Цього разу на сторінці в Instagram знаменитість опублікувала досить відвертий кадр, заявивши, що повернулася до роботи.

Вона оголосила, що розпочинає зйомки нового сезону програми "П'ятниця з Регіною" і поцікавилася, кого із зіркових гостей чекаю її глядачі у студії. Тодоренко супроводжувала текст відвертим фото, на якому зображена в приспущеному з плечей світлому тренчі, демонструючи на камеру спокусливе декольте.

Недбало розпущене волосся, легкий, природний макіяж, кокетливе примруження очей і "повітряний поцілунок" додавали знімку зайвої грайливості і чуттєвості.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Мама у справі. Любі, ми вже почали готувати для вас новий сезон "П'ятниці з Регіною". Кого чекаєте в новому сезоні мого шоу?" - запитала вона.

Підписники дівчини почали навперебій називати імена відомих особистостей і своїх кумирів, з якими мріють побачити інтерв'ю, а також відзначили квітучий зовнішній вигляд ведучої.

"Ой, яка мила. Дуже красива", "Регіна! Ви класна! Ось, просто класна!", "Як завжди шикарна", "Яка красуня", "Красуня наша улюблена", "Ти стала кращою з народженням дитини", "Ух, Регіна! Красуня! Розумниця!" - писали їй захоплені фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про помилки вагітних і поділилася особистими переживаннями, пов'язаними зі здоров'ям майбутнього малюка.

До речі, чоловік Регіни Тодоренко, співак Влад Топалов вибухнув гнівним постом в мережі, зазначивши, що ніхто не має права судити інших, а також навів приклад життєвої ситуації, яка справила на нього незабутнє враження.

Відео: РБК-Україна