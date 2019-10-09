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"Кохання в повітрі": Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 12:26
"Кохання в повітрі": Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара показала, як проводить ранок

Потап і Настя Каменських - спортивна сім'я. Пара регулярно виходить на спільні ранкові пробіжки і старанно займається в залі. Результат на обличчя – репер і співачка у відмінній формі! Потп зізнався, що його популярна дружина ще і відмінно готує – пара дотримується принципів здорового харчування, тому і меню в артистів відповідне. Наприклад, продюсера підкорили котлетки з кролика, зроблені Настею власноруч. До речі, у своєму влозі на YouTube Каменських раніше з задоволенням ділилась фіромовими рецептами. Весь вільний час Потап і Настя прагнуть проводити разом. Так, вони показали початок свого осіннього ранку. Відповідні кадри з'явилися в instagram Каменських.

Настя вела "репортаж" прямо із салону авто чоловіка. Вона нагадала, що у Потапа вийшов новий альбом MISHA, який він присвятив їй.

"Всім привіт. Ви вже знаєте, що у Льоші вийшов новий альбом. Класно, що ви можете його послухати, а мені пощастило, що мені його прям співають", - похвалилася співачка.

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара їде в машині, коли Потап включив рок-версію пісні свого грурту MOZGI. Йому явно припала до душі така обробка, а Настя стала весело сміятися і "танцювати волоссям".

Також співачка відобразила на камеру свій поцілунок з репером. Вона доторкнулась губами до щоки коханого чоловіка і прикрила очі. Артисти при цьому одягнені в зручну і вільний одяг – толстовки з капюшоном.

"Кохання в повітрі", - підписала Настя англійською мовою романтичний кадр.

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

&quot;Кохання в повітрі&quot;: Потап і Каменських зачарували осіннім поцілунком

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських розчулили романтичною прогулянкою по осінньому лісі.

Раніше Потап здивував мережу зміною іміджу – він постав в образі шейха в національному костюмі.

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