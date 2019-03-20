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До літа готова: Регіна Тодоренко вразила неймовірним схудненням після пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 11:24
До літа готова: Регіна Тодоренко вразила неймовірним схудненням після пологів
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча з городостью розповіла, скільки зайвих кілограмів скинула

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко всього кілька місяців тому вперше стала матір'ю, однак не стала засиджуватися в декреті, а досить швидко повернулася до роботи над своїм шоу, а також зайнялася своєю фігурою. Зараз артистка відпочиває в жаркому Дубаї, де зважилася продемонструвати своє тіло після пологів. До речі, раніше вона поділилася з фанами, яка дієта допомогла їй швидко прийти у форму.

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала яскравий пляжний знімок, зроблений у рамках рекламної кампанії італійського виробника білизни і пляжного одягу Calzedonia. Дружина Влада Топалова також розповіла, на скільки кілограмів їй вдалося схуднути.

"Зняли шалено красиву кампанію купальників! Я скинула 18 кг, чим дуже пишаюся! готові до літа? Як там справи з ЗСЖ і ПП?" - поділилася Тодоренко.

До літа готова: Регіна Тодоренко вразила неймовірним схудненням після пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, що на знімку ведуча позує в чорному купальнику з глибоким декольте, на стегна вона намотала рушник, а на плечі накинула світлий плащ.

Що ж, молода мама до літа явно готова, що і відзначили уражені підписники в коментарях. Багато хто дивується, як Регіні вдалося так швидко повернути струнку фігуру, а також захоплюються квітучим зовнішнім виглядом.

"Неймовірно красива";

"18 кг! Регин ти крутишка звичайно, всі, терміново беру з тебе приклад!!!";

"Ну просто неймовірної краси жінка";

"Супервумен, захоплююся тобою";

"Регіна, як ти схудла на 18 кг? Поділися";

"Региночка, я вами захоплююся";

"Так погляд змінився, Регин. матусь можна по погляду дізнатися) вся світишся зсередини";

"Регіна, ти дуже добре виглядаєш.. Очам приємно дивитися на таку красу";

"Нічого собі? 18 кг???? Поділіться секретом", - пишуть захоплені підписники.

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в Дубаї зізналася у своїй величезній слабкості.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко похвалилася стрункими ніжками біля басейну при готелі, де зупинилася.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосхудненняфигура
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