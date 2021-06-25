Квіткова і Добринін показали свій заміський будинок: "око смикається"

Переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, зовсім скоро подарує йому сина. Пара закінчує ремонт у своєму заміському будинку, який вони купили ще восени минулого року, щоб встигнути до народження малюка. Майбутня мама показала кадри з нового сімейного гніздечка і поскаржилася на дорожнечу ремонту.

Даша і Микита влаштували милу фотосесію в будинку і у дворі, а знімками дівчина поділилася в Instagram.

Квіткова, яка знаходиться на останніх термінах вагітності, постала у вільному довгому білому платті і кросівках. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж. Її чоловік же був у чорних шортах і білій футболці.

Закохані зробили кумедні фото в кімнатах, де ще йде ремонт, при цьому мило обмазавши один одному обличчя білою фарбою. Також є кадр у дворі будинку, на якому Микита ніжно обіймає живіт дружини.

Майбутня мама зізналася, що за ту суму, що вони витратили на ремонт, вони могли б вже купити дві квартири в центрі Києва.

"Вчора ми з Микитою вирішили продати нирку, можливо не одну, після чергового чека за ремонтні роботи. За підрахунками ми могли б купити вже дві квартири в центрі. Око смикається. Радує тільки те, що ми вже на фініші і ось-ось заїдемо в будинок. Мотивацію і сили дає маленький хлопчик всередині", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова і Микита Добринін показали свій розкішний заміський будинок (фото: instagram.com/kvittkova)

Шанувальники підтримали пару в коментарях і залишили їм багато теплих слів.