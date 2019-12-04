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Красуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.12.2019 - 11:58
Красуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологів
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Артистка стала ведучою світського заходу в Києві

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно стала мамою вдруге - 14 вересня співачка народила доньку Софію в одній з клінік Монако. Батьком дівчинки є нинішній чоловік артистки Ігор Кучеренко, також вона виховує 11-річного сина Даніеля від телеведучого Андрія Джеджули. Сімейство вже повернулося в Київ і Санта навіть приступила до роботи - вона погодилася стати ведучою світського заходу.

І хоча раніше артистка скаржилася, що за час вагітності набрала 15 кілограмів, зараз вона виглядає просто чудово - доказом чого служить свіжий знімок в її Instagram. Дімопулос поділилася фото зі свого першого світського виходу після пологів - вона позує в елегантному чорному вечірньому платті з оголеною частиною спини. Облягаючий наряд дозволяє переконатися, що знаменитість вже повернула собі відмінні форми і може похвалитися вражаючою стрункістю.

"Сьогодні я веду відкриття приголомшливо красивого місця", - зазначила Санта.

Красуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологів

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Користувачі мережі обсипали екс-"виагрянку" компліментами, захоплюючись її красою і стрункістю.

  • Незвичайно гарна!
  • Ух ти! Яка красива матуся
  • Уууххх красива
  • Санта, ви прекрасні, і сукня
  • Тростиночка
  • Так подобається ця зачіска
  • Неймовірна
  • приголомшливо красива Санта
  • Незвичайне плаття
  • принцесссаа
  • Неймовірно красива
  • Класно виглядаєте!!! Удачі!!!
  • Просто шикарно виглядаєте
  • І знову худиш! Шикарна !

Красуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологівКрасуня: Санта Дімопулос у відвертій сукні захопила формами після пологів

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос в довгій сукні-вишиванці показала душевне фото з донечкою Софією.

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