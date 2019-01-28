Кенсінгтонський палац зажадав від Instagram захистити Міддлтон і Маркл від "онлайн-воєн"

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroya)

Співробітники не в змозі впоратися самостійно з потоком образ і нападок на герцогинь в мережі

В Кенсингтонському палаці дуже стурбовані тим, що за останній час значно зросла кількість негативних коментарів у мережі і відверте цькування герцогинь Кембриджської і Сассекскої и попросили допомоги у цьому питанні у представників Instagram. Тривожними новинами з виданням HELLO! поділився джерело, близьке до королівської сім'ї.

І якщо раніше мова йшла лише про недоречну і безпідставну критику, то зараз можна говорить про расистські і сексистські нападки, а також реальні загрози в адресу Кейт Міддлтон і Меган Макл, які розлючені користувачі залишають в інтернет-спільнотах.

Представники Кенсінгтонського палацу ретельно модерують коментарі, але просто не в силах впоратися з їх величезною кількістю, тому вони звернулися до керівництва Instagram з проханням допомогти їм у цій справі.

Фото: Меган Маркл, принц Гаррі і Кейт Міддлтон і принц Вільям (instagram.com/kensingtonroya)

Варто відзначити, що в минулому році співробітники, які ведуть офіційні сторінки королівської сім'ї в соцмережах, заблокували тисячі агресивно налаштованих користувачів і видалили їх публічні пости, але це не допомогло. Адже кількість таких людей зростає в геометричній прогресії.

Темою для жарких суперечок стали чутки про те, що дитину Меган Мркл виношує сурогатна мати, а сама дружина принца Гарі прикидається на публіці, щоб припинити ці плітки. Інші ж називають дружину принца Вільяма "прісною" і "нудною", а часом шанувальники обох герцогинь влаштовують запеклі дискусії, з'ясовуючи, хто з них має у палаці більший вплив і є народною улюбленицею.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі найближчим часом мають намір покинути Кенсінгтонський палац і перебратися у власний будинок - котедж Фрогмор, розташований в півмилі від Віндзорського замку.

До речі, в мережі поповзли чутки про те, що герцогиня Кембриджська планує народити чоловікові принцу Вільяму четверту дитину, який повинен з'явитися на світ у 2020 році.

Нагадаємо, що Меган Маркл влаштувала скандал у палаці через офіційні звання дітей Кейт Міддлтон. Так, до Джорджа, Шарлотти і Луї будуть звертатися Їх Королівська Високість, тоді як її дітей стануть іменувати "леді" і "лорд".