Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливими знімками і почали розхвалювати співачку

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка раніше підкорила мережу ніжним образом у фортепіано, продовжує радувати фанатів яскравими світлинами. Так, співачка поділилася гарячими фото з пляжу та отримала масу компліментів. Відповідне фото опубліковано в Instagram.

"Ще трохи посумую по сонцю та океану... я теплолюбна людина і мені практично не буває спекотно влітку. Зате взимку завжди холодно..." - написала Віра в пості.

В кадрі Брежнєва одягнена у відвертий наряд. Виконавиця без сорому позує в різних ракурсах, підкреслюючи достоїнства фігури і демонструючи витончену талію:

Фото: (instagram.com/ververa)

Підписники моментально відреагували на фото виконавиці і почали виписувати приємні коментарі на її адресу:

"В будь-якому ракурсі ідеальна";

"Красуня";

"Фігура просто супер";

"Класна жінка";

"Дивовижна Віра";

Скріншот: (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала, з ким вирушила відпочивати на экзотичекий курорт, на якому давно мріяла побувати.

До речі, Віра Брежнєва навіть у відпустці продовжувала займатися спортом. Вона показала, як робить вправи на пляжі разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою.