Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливими знімками і почали розхвалювати співачку
Популярна співачка Віра Брежнєва, яка раніше підкорила мережу ніжним образом у фортепіано, продовжує радувати фанатів яскравими світлинами. Так, співачка поділилася гарячими фото з пляжу та отримала масу компліментів. Відповідне фото опубліковано в Instagram.
"Ще трохи посумую по сонцю та океану... я теплолюбна людина і мені практично не буває спекотно влітку. Зате взимку завжди холодно..." - написала Віра в пості.
В кадрі Брежнєва одягнена у відвертий наряд. Виконавиця без сорому позує в різних ракурсах, підкреслюючи достоїнства фігури і демонструючи витончену талію:
Фото: (instagram.com/ververa)
Підписники моментально відреагували на фото виконавиці і почали виписувати приємні коментарі на її адресу:
"В будь-якому ракурсі ідеальна";
"Красуня";
"Фігура просто супер";
"Класна жінка";
"Дивовижна Віра";
Скріншот: (instagram.com/ververa)
Раніше Віра Брежнєва показала, з ким вирушила відпочивати на экзотичекий курорт, на якому давно мріяла побувати.
До речі, Віра Брежнєва навіть у відпустці продовжувала займатися спортом. Вона показала, як робить вправи на пляжі разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою.