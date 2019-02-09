ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2019 - 16:25
Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливими знімками і почали розхвалювати співачку

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка раніше підкорила мережу ніжним образом у фортепіано, продовжує радувати фанатів яскравими світлинами. Так, співачка поділилася гарячими фото з пляжу та отримала масу компліментів. Відповідне фото опубліковано в Instagram.

"Ще трохи посумую по сонцю та океану... я теплолюбна людина і мені практично не буває спекотно влітку. Зате взимку завжди холодно..." - написала Віра в пості.

В кадрі Брежнєва одягнена у відвертий наряд. Виконавиця без сорому позує в різних ракурсах, підкреслюючи достоїнства фігури і демонструючи витончену талію:

 

Фото: (instagram.com/ververa)

Підписники моментально відреагували на фото виконавиці і почали виписувати приємні коментарі на її адресу:

"В будь-якому ракурсі ідеальна";

"Красуня";

"Фігура просто супер";

"Класна жінка";

"Дивовижна Віра";

Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Скріншот: (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала, з ким вирушила відпочивати на экзотичекий курорт, на якому давно мріяла побувати.

До речі, Віра Брежнєва навіть у відпустці продовжувала займатися спортом. Вона показала, як робить вправи на пляжі разом зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою.

 

Шикарна Віра Брежнєва вразила стильним пляжним look'ом на Мальдівах "Пригоди чекають": Віра Брежнєва в купальнику показала чудову фігуру
Новини України Віра Брежнєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся