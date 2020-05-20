Хотіла йти скрізь: продюсер "Орла і Решки" розкрила невідомі деталі скандалу з Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Нателла Крапівіна дала Регіні ціннну пораду

Продюсер тревел-шоу "Орел і Решка", а також співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна не змогла не підтримати Регіну Тодоренко після скандалу зі словами про жерв домашнього насильства. Більш того, вона була в числі тих, хто дав ведучій слушні поради. Про це Нателла розповіла в інтерв'ю росийскому письменнику і блогеру Сергію Мінаєву, а відповідне відео опубліковане на його YouTube-каналі.

Так, продюсер написала пост в підтримку колишньої підопічної і порадила їй не приймати поспішних і необачних рішень, адже Регіна хотіла порозумітися з аудиторією – піти на телебачення, дати інтерв'ю в рамках популярних програм.

"Я написала, що я вважаю, що людина не знайшла правильних слів, щоб висловити свою точку зору. Вона точно не висловлюється за насильство", - запевнила Нателла.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Я їй подзвонила. Якщо б я їй не зателефонувала, не поговорила, вона б була у всіх ефірах, пішла до Собчак. Вона хотіла йти скрізь!" - зізналася Крапівіна.

Продюсер зазначила, що не тільки вона відкрила Регіну світу і зробила її популярною завдяки тревел-шоу – за цим стоїть ціла злагоджена команда.

"Всі ведучі "Орла і Решки" – це не моє відкриття, а нашого продакшену. Нас три партнера – ми з нуля все придумали, запустили. Всі зірки, можливо, крім Івлєєвої – наші. Можливо, вона – це знахідка директор каналу "П'ятниця" Миколи Картозі. Я не пам'ятаю, як вона потрапила в проект", - розповіла Нателла.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Крапівна пишається своїм детещем і вважає, що на новому оригінальному форматі виросло ціле покоління захоплених туристів.

"Це історія принца і жебрака. Всім цікаво порівнювати – у цього є все, у цього нічого. Ми виховали ціле покоління людей, які знають, що можна подорожувати зі ста доларами в кишені. Принаймні, спробувати це зробити. У нас аудиторія 6+ - нас обожнюють і діти, і люди похилого віку", - зазначила Нателла.

Правда, "Орел і Решка" одного разу спробували сплагіатити, але творець шоу вчасно відреагувала на подібні плани конкурентыв.

Відео: YouTube/Сергій Мінаєв

"Намагалися зробити проект за моєю спиною, в нуль змонтований як наш, навіть називався практично як наш. Я про це дізналася, запросила цю людину в Київ. Була розмова на дуже вискому рівні, і люди все зрозуміли, при тому, що було знято вже кілька випусків, причому з моїми ведучими", - поділилась деталями вона.

Раніше Нателла Крапівіна розсекретила гонорари за виступи Світлани Лободи.

Автор: Аня Бойчук