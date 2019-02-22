ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Груди як у Памели": Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.02.2019 - 08:47
"Груди як у Памели": Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка заінтригувала прихильників своєю гучною заявою

Шанувальники співачки Насті Каменських, яка відома як NK, вже звикли до того, що вона без сорому оголює пишні форми, а особливо свою апетитну "попу як у Кім". Цього разу артистка вирішила з'явитися перед підписниками в Instagram в скромному повсякденному вбранні, яке, втім, не змогло приховати її принади.

Зірка позувала у джинсах із завищеною талією і водолазці кольору індиго. З аксесуарів вона обмежилася лише масивними годнником. Розпущене по плечах волосся і природний зовнішній вигляд надали образу чуттєвість і зворушливість.

"Це я в офісі. Вся моя команда сміється за кадром. Дуже багато ми готуємо для вас. Багато-багато-багато! І я щаслива, що це багато створюється з моїми улюбленими лапочка, намистинками, котиками!" - емоційно підписала кадр Настя.

&quot;Груди як у Памели&quot;: Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники по достоїнству оцінили фігуру артистки і зазначили, що з нетерпінням очікують приємних сюрпризів від своєї улюблениці.

"Ох, яка!", "Яка Ви красива. Не перестаю захоплюватися вашою красою!", "Чудово шикарні", "Попа як у Кім, а груди як у Памели", "Ти просто супер", "Настя, ви просто очаровашка", "Ти розумничка і красива", - заявляли коментатори.

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася пікантними подробицями свого життя і розповіла про інтимні уподобання.

Раніше Настя Каменських захопила мережу напівоголеним ефектним кадром в спокусливому вбранні.

Відео: РБК-Україна

"Природність до лиця": Настю Каменських похвалили за романтичний образ "Ноги, як у Кендалл": зваблива Каменських "нарвалася" на шквал компліментів
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся