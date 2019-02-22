"Груди як у Памели": Каменських роздражнила шанувальників пишним бюстом

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка заінтригувала прихильників своєю гучною заявою

Шанувальники співачки Насті Каменських, яка відома як NK, вже звикли до того, що вона без сорому оголює пишні форми, а особливо свою апетитну "попу як у Кім". Цього разу артистка вирішила з'явитися перед підписниками в Instagram в скромному повсякденному вбранні, яке, втім, не змогло приховати її принади.

Зірка позувала у джинсах із завищеною талією і водолазці кольору індиго. З аксесуарів вона обмежилася лише масивними годнником. Розпущене по плечах волосся і природний зовнішній вигляд надали образу чуттєвість і зворушливість.

"Це я в офісі. Вся моя команда сміється за кадром. Дуже багато ми готуємо для вас. Багато-багато-багато! І я щаслива, що це багато створюється з моїми улюбленими лапочка, намистинками, котиками!" - емоційно підписала кадр Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники по достоїнству оцінили фігуру артистки і зазначили, що з нетерпінням очікують приємних сюрпризів від своєї улюблениці.

"Ох, яка!", "Яка Ви красива. Не перестаю захоплюватися вашою красою!", "Чудово шикарні", "Попа як у Кім, а груди як у Памели", "Ти просто супер", "Настя, ви просто очаровашка", "Ти розумничка і красива", - заявляли коментатори.

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася пікантними подробицями свого життя і розповіла про інтимні уподобання.

Раніше Настя Каменських захопила мережу напівоголеним ефектним кадром в спокусливому вбранні.

Відео: РБК-Україна