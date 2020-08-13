Готується до Танців з зірками: схудла Alyona Alyona показала підтримку з партнером

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Реперша пообіцяла всіх здивувати на паркеті шоу

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona прийняла естафету від зіркових колег і вже восени постане перед шанувальниками як одна з учасниць шоу Танці з зірками. Партнером зірки в проекті став український танцюрист Юрій Гурич. Пара вже приступила до активних тренувань, адже старт шоу зовсім скоро!

Артистка, яка не так давно схудла на 10 кілограмів і зупинятися не планує, показала в Instagram кадри з репетицій. На фото Альона зображена разом зі своїм партнером і ще однією дівчиною-хореграфом.

Для занять реперша вибрала зручне спортивне вбрання - вільні чорні шорти і футболку, а також кросівки. Волосся зірка зібрала в пучок.

"МАМА, Я В ТЕЛЄКУ! Скоро почнуться прямі ефіри, готуємось не покладаючи рук, а точніше ніг. Обіцяю вас дивувати!" - поділилася Alyona Alyona.

А в розділі сториз реперша навіть показала, як вони з Юрієм роблять підтримку - на фото саме вона тримає партнера на спині!

Alyona Alyona показала фото з репетицій перед початком шоу Танці з зірками 2020 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники залишили Альоні багато слів підтримки і захоплення.

Я за тебе буду вболівати

Вау, Оленка, ти така крутишка! Помітно як ти схудла-покращала!!

Альона, порви їх там

Супер,впевнена що твої виступи будуть найяскравіші

Вже знаю за кого буду вболівати

Альона, ти крута. Так тримати

Молодець, сил тобі та блиску на паркеті

Гарно виглядаєш

Такий хороший партнер

Буду вболівати за вас))

Оленка ти найкраща ,намагайся)

Ти велика молодчинка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona показала іншу сторону Балі і зняла кліп на гостросоціальну тематику.