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Гаряча жінка: Тіна Кароль розбурхала мережу напівоголеним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2019 - 10:31
Гаряча жінка: Тіна Кароль розбурхала мережу напівоголеним фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники оцінили сміливе фото і скупали співачку в компліментах

Суддя Голосу країни 9, українська співачка Тіна Кароль нечасто балує шанувальників відвертими фото - зірка віддає перевагу більш жіночним і витонченим образам. Однак днями артистка, яка раніше зачарувала повітряною сукнею від українського дизайнера, розбурхала фанів вельми пікантним кадром у своєму Instagram, на якому вона зображена напівоголеною.

На фото Тіна позує в нижній білизні - фіолетовому боді, прикрашеному камінням, а також світлому пальто, яке вона спустила з плечей, та туфлях на підборах. Вона сидить на стільці боком до камери, демонструючи фігуру і спокусливі вигини тіла.

Гаряча жінка: Тіна Кароль розбурхала мережу напівоголеним фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники залишилися в повному захваті від такого гарячого кадру і засипали Кароль компліментами, називаючи її богинею та королевою.

"Моя квіточка", "Я знала, Тіна вміє дивувати своїх", "Моя королева", "Ааа, яка ж ти красива", "Краса, чарівна", "Відверто", "Тіна, ви як завжди неперевершена. Так тримати", "Тіна ви дуже сексуальна!", "Треба і шалено сексуально одночасно", "Гаряча жінка", "Я хочу тебе бавити, я хочу тебе вабити", "Ох яке гаряче фото", "Нереальна", - пишуть фолловери співачки.

Нагадаємо, раніше мрійлива Тіна Кароль оголила плечі на чуттєвому фото. Знімок вийшов сонячним і загадковим.

Нагадаємо, що колега Тіни Кароль шоу "Голос країни" Дан Балан проявляє знаки уваги в її адресу і навіть подарував артистці гарний букет на знак симпатії.

Ми також писали, що Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образном в фотосеті для глянцю.

Відео: РБК-Україна

Богиня сонця: мрійлива Тіна Кароль оголила плечі на чуттєвому фото Тіна Кароль зачарувала повітряною сукнею від українського дизайнера
Новини України Тіна Карольпевецфигура
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