ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 10:56
"Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко дуже швидко повернулася у форму після пологів

Регіна Тодоренко не дає розслабитися своїм шанувальникам. Телеведуча продовжує засипати багатомільйонну армію підписників фотографіями з весілля, а також весільної подорожі. Нагадаємо, що Влад Топалов і Регіна Тодоренко зіграли пишне весілля 3 липня в італійському місті Сорренто. При цьому зазначимо, що пара була офіційно розписалася ще в жовтні 2018 року. Просто на той момент Регіна була вагітна, і з масштабним святкуванням вирішили не поспішати. Обмежившись лише невеликим святом в колі близьких.

Після гучного весілля в Сорренто Регіна і Влад відлетіли на острів Крит у Греції. До речі, на відпочинок вони також взяли і свого 7-місячного малюка Михайла.

Судячи з усього, пара вже прилетіла додому. Однак емоції від відпочинку залишилися ще надовго. Саме такими емоціями і вирішила поділитися Регіна. При цьому телеведуча кокетливо підкреслила, що з відпустки "привезла з собою додаткові бока".

"Ще раз дозволю собі повторитися і написати, як я люблю Грецію, острів Крит і смачну Мусаку (ред. - традиційне блюдо з баклажанів на Балканах і Близькому Сході), яку готують в готелі... З відпустки я привезла не тільки радість, але і додаткові боки, які старанно від'їдала, поглинаючи все, що дають на фуршеті. За моїми сніданками в сторіз ви напевно бачили, що зголодніти мені не давали. Ох, це обжерливість!!!! А ви що найбільше любите робити у готелях: спати/від'їдатися?" –пише Регіна.

&quot;Гаряча матуся&quot;: Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Регіна Тодоренко в купальнику (фото: instagram.com/reginatodorenko)

При цьому свій пост Тодоренко супроводила барвистим фото, на якому співачка позує у відкритому купальнику коралового відтінку. При цьому купальник має цікаву блискучу фактуру.

Пляжний образ Реґіни довершує біла смугаста оверсайз сорочка, недбало накинута на плечі. А також сонцезахисні окуляри на ремінці. Волосся зібране в недбалий пучок на маківці. Тодоренко посміхається і дивиться в бік.

Шанувальники Тодоренко також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

  • "Гаряча матуся"
  • "Яка красуня"
  • "Фігура супер!"
  • "Краса принадність"
  • "Від'їдатися) на те і створені фуршети))"
  • "Регіна, ти дуже класна"
  • "Ти така худа, молодець!! Що робила?"
  • "Всім би такі боки!"
  • "Ідеальна просто"
  • "Шикарна"
  • "Красуня!! Регіна, ти супер"

До речі, до цього Регіна вже показувала деталі цього пляжного образу.

&quot;Гаряча матуся&quot;: Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

&quot;Гаряча матуся&quot;: Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Регіна Тодоренко на відпочинку в Греції (фото: instagram.com/reginatodorenko)

&quot;Гаряча матуся&quot;: Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Гаряча матуся&quot;: Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні

Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. За їх словами, вона дуже бурхлива та емоційна, проте гумор завжди допомагає згладжувати гострі кути.

А до цього Влад Топалов вперше поділився інтимною історією з Італії. Музикант буквально довів шанувальників до сліз своєю щирістю.

"Обличчя зрадника": Тодоренко забавно висміяла Топалова на відпочинку (відео) "Не голюся і не миюся": Влад Топалов ошелешив пікантними подробицями весільної подорожі
Новини України Регіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся