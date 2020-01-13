Коли фільтри не потрібні: щасливі Осадча та Горбунов підкорили романтичним фото біля океану

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова сім'я релаксує на мальовничих Сейшелах

Зоряна українська пара Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжує насолоджуватися заслуженим відпочинком в райському містечку - подружжя відлетіли до океану і релаксують на білосніжних пляжах Сейшельських островів. Теледіва із задоволенням демонструє фігуру в купальнику і ефектні пляжні луки, при цьому у відпустці вона обходиться без макіяжу і захоплює природною красою. Крім того, вони катаються на велосипедах і досліджують територію острова на автомобілі.

Катя і Юрій діляться своїм щастям і з шанувальниками, публікуючи барвисті кадри в Instagram. Так, шоумен зачарував свіжим кадром на своїй сторінці, який вийшов неймовірно романтичним і щасливим. На фото сяюча Осадча в світло-рожевому сарафані, крислатому капелюсі і сонцезахисних окулярах стоїть на гойдалці, а Горбунов став трохи попереду і зробив ефектне селфи з дружиною.

Ведучий також вибрав наряд у схожому стилі - блакитну сорочку, сонцезахисні окуляри і білий капелюх. За спинами закоханих - захоплюючий дух океанський пейзаж.

"Відпустка", - коротко підписав знімок Юрій.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча ж поділилася барвистим пляжним селфи, при цьому вона позує в дзеркальних сонцезахисних окулярах, в яких відображається мальовничий пляж і океан. На шиї у теледіви елегантне невелике намисто, а мокре волосся мило в'ється від солоної води.

"Коли фільтри непотрібні", - зазначила Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Кілька фото ведуча виклала в розділі сториз.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Пізніше зірка також показала ефектний повний місяць над океаном.

Фото: Катя Осадча відпочиває на Сейшелах (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники навперебій бажають парі відмінного відпочинку і залишили багато зворушених коментарів до фото.

Ви неймовірні

Обожнюю вас мої любимки

Як гарно,що хоча б хтось щасливий! Щастя вам назавжди!

Щастя вам , ви заслужили ))). Хороші , красиві , улюблені !)

Просто позитивчики

Вдалого вам відпочинку!!

Ви такі класні!

Чудові

Неймовірна пара. Чудовий приклад для наслідування

Ви прекрасні. Захоплюємося Вашою пара

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, стильний Юрій Горбунов і Катя Осадча в прозорій сукні показали свої пригоди на Сейшелах - зоряна пара вивчає острів на машині.