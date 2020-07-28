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Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро

Вівторок 28 липня 2020 16:53
Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Співачка виконала свої хіти прямо в підземці, не на жарт вразивши пасажирів

Українська поп-діва Тіна Кароль вміє здивувати своїх шанувальників - наприклад, на минулих вихідних вона спустилася в київське метро серед білого дня, де виконала свої найвідоміші хіти. Для такої незвичайної появи на публіці співачка вибрала вишукане блискуче плаття від британського дизайнера David Koma.

Артистка в розкішному вбранні з'явилася на станції метро Дорогожичі, де заспівала попурі зі своїх пісень для киян і гостей міста.

Прикрашене паєтками облягаюче плаття в підлогу складається з двох частин - сріблястого верху і ніжно-рожевої напівпрозорої спідниці. Тіна доповнила образ красивим укладанням і своєю фірмовою червоною помадою.

Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метроОсь це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро

Пасажири вагонів з цікавістю приєднувалися до концерту, даруючи зірці щирі посмішки і оплески, і робили фото на пам'ять. Це дійство було частиною святкового шоу "З Днем народження, Україно!" до Дня Незалежності, яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метроОсь це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро

Як виявилося, спускатися в метрополітен – звичайна справа для артистки, але саме співала вона там вперше.

"Виступати для людей, які тільки що прибули на станцію – несподівано навіть для мене самої! Чесно скажу, я ніколи не співала в метро. Але буває таке, що треба швиденько десь виявитися. Пробки в Києві – нормальна практика, наприклад, як це було минулого тижня. Тому час від часу я спускаюся в метро", – розповіла Тіна Кароль на знімальному майданчику.

Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метро

Тіна Кароль захопила елегантним образом в метро (фото: пресс-служба каналу Україна)

Ось це сюрприз! Тіна Кароль у розкішній сукні спустилася в київське метроЯк повідомлялося раніше, шоу пройде у форматі відео-подорожі по країні, гідами в якому будуть кращі українські артисти. Вже відбулися зйомки виступів Сергія Бабкіна, Вєрки Сердючки, Віри Брежнєвої MONATIK, NK Насті Каменських, Павла Зіброва, Олега Винника і групи MOZGI. Режисер-постановник концерту – Олена Коляденко.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок - співачці дуже сподобався куточок в українських горах.

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