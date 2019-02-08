Джамала зачарувала мережу екстравагантним трендовим look'ом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Стильна співачка поцікавилася реакцією шанувальників на вихід її нового треку

Українська співачка і суддя Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення 2019 Джамала опублікувала фото, на якому зображена в стильному образі, що відображає останні трендові тенденції. Відповідний знімок з'явився в її Instagram.

В кадрі зірка зображена в чорній сорочці вільного крою, джинсах оригінальної моделі від українського бренду LITKOVSKAYA і півчобітках на стійкому каблуці Vintage Piton від вітчизняної марки The LINE. В якості аксесуарів Джамала вибрала кілька лаконічних золотих кулонів.

"Тиждень з дня виходу синглу Solo. Хотіла дізнатися, ви слухали/слухаєте? Захотілося додати у свій плейлист? Прокидатися і засинати з цією піснею?» - поцікавилася виконавиця, яка нещодавно презентувала нову спільну роботу з авторами-номінантами на "Греммі".

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники зізналася, що пісня справила на них враження і однозначно сподобалася, та так, що стала завсідником плейлистів.

"Пісня крута! Я 20 разів вже прослухала", "В плейлисті з першого дня! І так, беки, як завжди, божественні", "Слухаємо , звичайно! Неймовірна!", "Ваша творчість наповнює мою душу!", "Solo. Це просто анбеливебл. Не те що засинаю і прокидаюся з нею, а слухаю 24/7", "Дуже сподобалася ця пісня! Там дійсно тільки ваш голос? Капець, це дуже здорово, що ви так його може міняти. Слухаю соло кожен день, не можу наслухатися, дуже подобається", - не скупилися на теплі слова і похвалу фани артистки.

Скріншот комменттариев (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала озвучила критерії вибору переможця Нацвідбору на Євробачення 2019. Вона закликала глядачів відштовхуватися не від особистих симпатій, а оцінювати пісню.

До речі, на Українському тижні моди Джамала з'явилася в стильному образі від українських дизайнерів.

Відео: РБК-Україна